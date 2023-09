Detran lança nessa segunda-feira (18) atividades da Semana Nacional de Trânsito 2023

Serão lançadas nesta segunda-feira (18), em Belém, e na próxima quarta-feira (20), em Santarém, as atividades da programação oficial do Departamento de Trânsito do Estado (Detran) relacionada à Semana Nacional de Trânsito (SNT), evento anual que será realizado de 18 a 25 de setembro. De acordo com o órgão, neste ano, o foco é o respeito à vida e às leis de trânsito.

"Nessa Semana Nacional, vamos destacar de que forma o Detran trabalha para salvar vidas, seja levando ações educativas às vias e escolas, sinalizando as estradas, formando profissionais e também fiscalizando", declarou a diretora-geral do Detran, Renata Coelho.

Instituída pelo Código de Trânsito Brasileiro em 1997, a Semana Nacional de Trânsito tem como objetivo promover um trânsito mais seguro, por meio de ações que visam a conscientização de condutores, ciclistas e pedestres. Segundo o governo do Estado, o Pará possui atualmente uma frota superior a 2.558.600 veículos e os trabalhos realizados pelo Detran vêm diminuindo a quantidade de mortes nas estradas estaduais - o número passou de 178 para 170, uma redução de 4,5%.

Veja a programação do Detran para a Semana Nacional de Trânsito

18 de setembro: será realizada a abertura em Belém, com um Pit Stop na Av. Centenário, entre Julio Cezar e Rua da Yamada, no sentido de quem vai para Ananindeua. A ação tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da segurança no trânsito e será aberta ao público em geral.

será realizada a abertura em Belém, com um Pit Stop na Av. Centenário, entre Julio Cezar e Rua da Yamada, no sentido de quem vai para Ananindeua. A ação tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da segurança no trânsito e será aberta ao público em geral. 20 de setembro: Santarém realiza a abertura oficial das atividades da Semana Nacional de Trânsito. O endereço ainda não foi definido, mas a programação prevê entrega de certificados e ações educativas para motoristas e pedestres.

Santarém realiza a abertura oficial das atividades da Semana Nacional de Trânsito. O endereço ainda não foi definido, mas a programação prevê entrega de certificados e ações educativas para motoristas e pedestres. 21 de setembro: uma mesa redonda sobre veículos elétricos será realizada no Detran em Belém, com palestrantes da área. A iniciativa visa discutir os benefícios dos veículos elétricos para o meio ambiente e para a mobilidade urbana, além de apresentar as tendências do mercado e as perspectivas futuras para a área.

uma mesa redonda sobre veículos elétricos será realizada no Detran em Belém, com palestrantes da área. A iniciativa visa discutir os benefícios dos veículos elétricos para o meio ambiente e para a mobilidade urbana, além de apresentar as tendências do mercado e as perspectivas futuras para a área. 22 de setembro: será realizado um workshop sobre educação e legislação de trânsito. O evento tem como objetivo capacitar agentes de trânsito, educadores e estudantes para que possam atuar de forma mais eficiente na conscientização da população sobre as normas de trânsito. No mesmo dia, também será realizado o lançamento do projeto Trânsito nas Escolas. A iniciativa tem como foco atuar de maneira lúdica e divertida os conceitos de trânsito, orientações gerais para segurança viária e orientações sobre os principais fatores de risco. O objetivo é preparar alunos (crianças, adolescentes e jovens) para a adoção de comportamentos seguros no trânsito, seja hoje na condição de pedestres e passageiros, ou no futuro como condutores.

será realizado um workshop sobre educação e legislação de trânsito. O evento tem como objetivo capacitar agentes de trânsito, educadores e estudantes para que possam atuar de forma mais eficiente na conscientização da população sobre as normas de trânsito. No mesmo dia, também será realizado o lançamento do projeto Trânsito nas Escolas. A iniciativa tem como foco atuar de maneira lúdica e divertida os conceitos de trânsito, orientações gerais para segurança viária e orientações sobre os principais fatores de risco. O objetivo é preparar alunos (crianças, adolescentes e jovens) para a adoção de comportamentos seguros no trânsito, seja hoje na condição de pedestres e passageiros, ou no futuro como condutores. De 20 a 22 de setembro: os municípios de Abaetetuba, Capanema, Marabá e Santarém receberão, concomitantemente, o Seminário de Qualificação para Agentes de Operação e Fiscalização dos Órgãos Executivos Municipais de Trânsito, com ações formativas voltadas aos agentes dos departamentos de trânsito locais, para uma atuação em conformidade com o CTB e humanizada.

os municípios de Abaetetuba, Capanema, Marabá e Santarém receberão, concomitantemente, o Seminário de Qualificação para Agentes de Operação e Fiscalização dos Órgãos Executivos Municipais de Trânsito, com ações formativas voltadas aos agentes dos departamentos de trânsito locais, para uma atuação em conformidade com o CTB e humanizada. De 25 a 29 de setembro: Belém recebe o seminário de qualificação será voltado aos agentes do Detran, em Belém.