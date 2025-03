Desaparecimentos aumentam no Pará e famílias vivem a dor da incerteza

O Dia Internacional da Solidariedade da Pessoa Detenta ou Desaparecida, celebrado nesta terça-feira (25), traz à tona uma realidade preocupante no Pará, pois o número de desaparecimentos no estado tem aumentado nos últimos anos. A data procura despertar a sensibilização sobre a situação desumana em que vivem os encarcerados e a angústia de milhares de parentes e amigos de pessoas que simplesmente desaparecem sem deixar vestígio. Dados da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) mostram que, entre janeiro e fevereiro de 2025, foram registrados 230 casos. No mesmo período de 2024, o número foi de 143, e em 2023, de 141.

Nos balanços anuais, a tendência também é de crescimento. Em 2023, foram 1.058 desaparecimentos registrados, e em 2024, esse número subiu para 1.081. A Segup pontua que esses dados referem-se às ocorrências registradas no momento do desaparecimento, mas não indicam quantas pessoas foram posteriormente localizadas, já que muitas famílias não retornam para atualizar a situação.

Angústia

O aumento nos casos reflete o sofrimento de muitas famílias que convivem com a dor da ausência. Sebastiana da Fonseca Costa, de 53 anos, conhece bem essa realidade. Seu irmão, Manoel Melo da Fonseca, está desaparecido há décadas. “A tristeza e a angústia que carrego no coração é muito grande. Meu irmão desapareceu há muitos anos, e até hoje não temos notícias dele”, conta.

O último contato com Manoel aconteceu há mais de 40 anos. “Quando ele foi embora de casa pela primeira vez, eu tinha apenas dois meses de vida. Ele voltou quando eu tinha 11 anos, ficou alguns dias conosco e depois partiu novamente. Desde então, nunca mais soubemos onde ele está, se ainda está vivo ou não”, lamenta Sebastiana.

A incerteza também pesa sobre ​as três filhas de Manoel, que ele deixou em Paragominas, no nordeste paraense. “Mantemos contato com elas, e elas sofrem muito por não terem conhecido bem o pai. Quando ele saiu de casa, elas ainda eram pequenas, tinham cerca de quatro, cinco e seis anos”, relembra.

Sebastiana e sua família já tentaram inúmeras formas de encontrá-lo. “Já tentamos procurá-lo de várias formas: por ligações, por cartas — na época em que ainda se usavam cartas para se comunicar —, e buscamos informações em diversos lugares. No entanto, nunca tivemos êxito. Ninguém sabe do paradeiro dele”, reforça.

Segundo Sebastiana, a angústia persiste e atravessa gerações. “É uma dor imensa, pois ele é meu irmão. Meus pais faleceram sem terem notícias dele, e essa incerteza só aumenta a nossa tristeza”, desabafa Sebastiana.

Saiba o que fazer em caso de desaparecimento de um familiar ou amigo:

1. Registre o desaparecimento

Não é necessário esperar 24 horas para registrar o desaparecimento. Vá à delegacia mais próxima e faça um boletim de ocorrência.

Leve uma foto recente da pessoa e informações como nome completo, idade, características físicas, roupas usadas no momento do desaparecimento e locais que ela costuma frequentar.

2. Divulgue o desaparecimento

Informe familiares, amigos e vizinhos.

Divulgue nas redes sociais e em grupos de WhatsApp com informações detalhadas e um número de contato.

Entre em contato com rádios e jornais locais para ampliar a divulgação.

3. Verifique hospitais, abrigos e institutos médicos legais (IMLs)

Procure em hospitais, UPAs, abrigos e IMLs da região, pois a pessoa pode ter sido socorrida ou acolhida em algum desses locais.

4. Busque câmeras de segurança

Caso a pessoa tenha desaparecido em um local público, verifique se há câmeras de segurança nas proximidades e tente acessar as imagens.

5. Entre em contato com órgãos especializados

No Pará, é possível acionar a Polícia Civil ou o Disque 100 (Direitos Humanos) para registrar o desaparecimento.

O Disque Denúncia 181 também pode ser útil para informações sobre o paradeiro da pessoa.

Existem ONGs especializadas que ajudam na busca por desaparecidos.

6. Acompanhe o caso e atualize as informações

Mantenha contato com a polícia para saber sobre o andamento da investigação.

Caso a pessoa seja encontrada, comunique à polícia e a todas as pessoas envolvidas na busca.