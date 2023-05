Crise no Amapá: continua o processo de recrutamento de voluntários para emergência de saúde pública

O processo de abertura de 20 leitos de enfermaria e 10 leitos pediátricos de UTI para enfrentar o crescimento dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em crianças no Amapá já foi iniciado.

Enquanto isso, os três primeiros voluntários da Rede Ebserh, empresa vinculada ao Ministério da Educação (MEC) que administra 41 hospitais universitários no país, se apresentaram nesta terça-feira (23), ao Hospital Universitário da Universidade Federal do Amapá (HU-Unifap/Ebserh). Eles vêm do Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão (HU-UFMA/Ebserh).

Nos próximos dias, dezenas de voluntários são aguardados para reforçar, por um período de até 20 dias, as equipes assistenciais que oferecem atendimento a pacientes com infecções respiratórias. Além disso, os primeiros tanques de oxigênio da Rede Ebserh, transportados pela Marinha do Brasil, chegaram a Macapá. Também estão sendo enviados 15 respiradores.

O processo de recrutamento, portanto, ainda está acontecendo. São voluntários recrutados dentro da própria Rede Ebserh, que administra 41 hospitais universitários federais no Brasil, inclusive o Complexo Hospitalar do Pará.

O presidente da Rede Ebserh, Arthur Chioro, esclareceu que a estruturação e a ampliação emergencial dos serviços são frutos de uma ação conjunta entre a empresa estatal, o Ministério da Saúde (MS), a Marinha do Brasil e a Secretaria de Saúde do Amapá. “Queremos reforçar e ampliar o SUS no estado, diante da situação de emergência sanitária atual. Todos os esforços estão sendo na linha de garantir atendimento e salvar vidas, principalmente das crianças”, afirmou.

Para Nilton Pereira Junior, diretor do Departamento de Atenção Hospitalar, Domiciliar e de Urgência do Ministério da Saúde, "com a sobrecarga do sistema de saúde do estado, especialmente nos hospitais estaduais e unidades de pronto atendimento, é essencial o apoio do MS e da Ebserh na ampliação imediata de leitos hospitalares e no apoio à assistência já prestada pela rede estadual, o que inclui o HU-Unifap".

O superintendente do HU-Unifap, Aljerry Rego, criou um Comitê Gestor de Crise para Ações Emergenciais em Saúde Pública do hospital. “Este Comitê é formado por diversas chefias de diferentes setores e representantes das gerências para tratar toda e qualquer questão referente à crise no Amapá e preservar o maior número possível de vidas dentro do contexto do Hospital Universitário”, disse.

O gestor ressaltou ainda que o processo de atendimento do Hospital Universitário à situação emergencial do estado não afetará a expansão por etapas que está prevista no cronograma do hospital. Hoje, o HU-Unifap conta com uma enfermaria de 20 leitos de clínica médica adulta, dos quais 19 estão ocupados.

O planejamento prevê que, em três meses, a enfermaria ganhe mais 10 leitos e amplie sua capacidade para 30 no total. Também está prevista a abertura de 25 leitos de clínica cirúrgica, cinco salas de cirurgia e 10 leitos de UTI adulto (Com informações da Coordenadoria de Comunicação Social da Rede Ebserh)

