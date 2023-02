Cosanpa cancela manutenção que deixaria 24 bairros sem água em Belém e Ananindeua

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) cancelou a manutenção que estava programada para iniciar às 22h desta terça-feira (7) em 24 bairros de Belém e Ananindeua. Os trabalhos tinham como objetivo corrigir falhas no sistema de abastecimento de água e deveriam se estender até às 2h da madrugada desta quarta-feira (8). A companhia não informou o motivo do cancelamento nem a nova data para a realização dos serviços de manutenção.

