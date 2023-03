Corrida da Paz reuniu militares e civis pelas ruas de Belém neste domingo (5)

A Corrida da Paz 2023, realizada na manhã deste domingo (5), reuniu oficiais das Forças Armadas, de órgãos de Segurança Pública e também civis pelas ruas de Belém. O evento, promovido pelo Comando Militar do Norte (CMN), celebrou o CISM Day Run, uma iniciativa do Conselho lnternacional do Esporte Militar (CISM), que consiste em uma jornada esportiva, sem fins competitivos.

A concentração teve início por volta das 7h30, na Praça da Bandeira, em frente ao Quartel-General Integrado (QGI). Os participantes seguiram por um percurso de aproximadamente 5 km, pelas ruas dos bairros da Campina e Cidade Velha.

“Hoje o CMN entra em forma para celebrarmos e incentivarmos a prática desportiva e proporcionar a integração com a sociedade local. Outro benefício é nos proporcionarmos o espírito de corpo, coesão e união da nossa tropa. Estamos reunidos para marcar a essa data e fortalecer a mensagem da importância da prática esportiva e da coesão da família militar”, disse o Comandante Militar do Norte, Gen Ex Costa Neves.

Chegada reuniu participantes de todas as idades e instituições (Divulgação)

Entre os participantes, estiveram civis de várias idades, membros das Forças Armadas, principalmente da Marinha do Brasil e do Exército, servidores dos órgãos de segurança, a maioria formada por policiais militares e guardas municipais, além de representantes da Sociedade Amigos do Exército (Soamex).

Além do estímulo à prática do esporte, a integração das Forças Armadas com a sociedade civil foi outro destaque do evento, aberto a participantes de todas as faixas etárias. Uma delas, a corredora Nadir de Sousa, de 60 anos, que recebeu o convite a partir de um integrante de um grupo de corrida.

“Fizemos o percurso todo. Foi ótima a Corrida, em um domingo de manhã, para a gente colocar os hormônios em dia. O incentivo do Exército, para colocar as pessoas na rua para correr, é muito bom porque isso é qualidade de vida”, declarou.