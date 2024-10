Convocação: 1,4 mil estudantes da UFPA podem perder a vaga por prescrição; veja o que fazer

Estudantes que ultrapassaram o tempo máximo de conclusão de seus cursos na Universidade Federal do Pará (UFPA) poderão perder as vagas. Na terça-feira (1), a instituição divulgou lista de 1.404 estudantes precisam manifestar interesse em concluir a graduação e apresentar documentação para análise da situação. O prazo para comparecimento é o dia 18 de outubro.

O chamamento para prescrição de vagas (jubilamento) é feito, anualmente, pela Universidade e tem o objetivo de garantir que os estudantes tenham um Plano de Atividades Curriculares para que possam concluir seus respectivos cursos. Para tanto, os universitários convocados devem comparecer à subunidade acadêmica à qual estão vinculados para o protocolo de recurso. Com base nessa solicitação, a direção da faculdade ou da escola prestará informações sobre a situação acadêmica do discente e sobre os procedimentos a serem adotados para a instauração do processo para a conclusão do curso.

Quem não comparecer à convocação no prazo estabelecido terá sua vaga prescrita a partir do dia 22 de outubro de 2024, possibilitando à UFPA uma nova oferta dessas vagas remanescentes, para que outras pessoas possam ter acesso à universidade pública.

O Regulamento de Graduação da UFPA determina que os alunos que ultrapassarem o tempo máximo de graduação (tempo de curso, mais 50%) perderão o direito à vaga e serão jubilados. A relação completa dos estudantes convocados para conclusão de seus cursos está disponível na página do Centro de Registro e Indicadores Acadêmicos.