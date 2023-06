Conselho de Enfermagem aponta irregularidades em centros de saúde de Bujaru

Após inspeção, o Conselho Regional de Enfermagem do Pará (Coren-PA) identificou e apontou diversas irregularidades nos centros de saúde do município de Bujaru, no nordeste paraense, distante cerca de 84 km de Belém. O Conselho estipulou um prazo de 60 dias vigentes para que cada problema seja solucionado, tanto pelo serviço de enfermagem, quanto pela Secretaria de Saúde do município, pois, segundo o Coren, os profissionais e a gestão local têm competências.

A fiscalização aconteceu no período de 12 a 15 de junho. Segundo Adria Brito, coordenadora do setor de fiscalização do Conselho, a ação no município estava dentro do planejamento anual do setor.

Na cidade, o Conselho realizou inspeção nos Centros de Saúde que atendem a população em local improvisado. Na Unidade de Saúde da Família (USF), verificou-se a carência de materiais e insumo para os profissionais de saúde. Já o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) possui equipe insuficiente para atender a demanda em desacordo com as normas ministeriais.

A fiscalização identificou, ainda, que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) possui uma única ambulância para atender os 28 mil habitantes daquele município para os serviços de urgência. O veículo segue parado, sem previsão de operação.

No Serviço de Atendimento, a Urgência funciona em condições estruturais e sanitárias desfavoráveis, no prédio da Unidade de Saúde da Família, localizada no centro da cidade. Serviços que deveriam ser realizados no único hospital de Bujaru, que está desativado desde 2021.

Sobre a fiscalização, a coordenadora ressalta a importância desse trabalho. “Apoiar profissionais de enfermagem na sua prática assistencial, com processo educativo, orientação sobre legislações do exercício da profissão, para que se sintam fortalecidas e empoderados para tomar decisões assertivas”, diz.

A Secretaria de Saúde de Bujaru foi contactada pela reportagem para se posicionar a respeito do assunto. Até o momento, não houve retorno.