Confraternização da imprensa regional é promovida pela prefeitura de Castanhal

A imprensa de Castanhal se despediu de 2022 com uma festa, ou melhor, almoço de confraternização, realizado pela Assessoria de Comunicação da prefeitura do município. A “Minha Querida Confraternização” foi no balneário Encontro da Águas, na vila do Apeú, em Castanhal, no nordeste paraense.

No cardápio, uma bela feijoada regada a muita música e bate-papo. O vice prefeito, Ênio Monteiro, participou do momento de alegria e destacou o trabalho da imprensa e em especial o realizado pelo Jornal e Portal de O Liberal. Desde maio de 2022, o jornal O Liberal traz encartado o caderno O Liberal Castanhal, que traz notícias importantes do município e da região nordeste do Pará.

“Esse trabalho que O Liberal está fazendo aqui em Castanhal trouxe mais visibilidade para o nosso município e, colocando em destaque, o trabalho que vem sendo realizado pela Prefeitura de Castanhal. Todo o estado do Pará lê O Liberal, cujo grupo tem muita credibilidade e responsabilidade com a divulgação das notícias. É um jornal com mais de 70 anos de tradição e bastante confiável. Por isso, a imprensa de Castanhal só tem a ganhar cada vez mais com O Liberal”, comentou o vice prefeito.

O local escolhido agradou muito aos jornalistas e colegas da imprensa que puderam desfrutar de momentos de paz e tranquilidade à beira do igarapé.

“Eu já conhecia este lugar e foi uma excelente escolha, pois com a nossa correria do dia a dia em busca de notícias, vir para cá foi muito bom para podermos relaxar. O ano foi bastante agitado e precisamos recarregar as baterias para podermos trabalhar com mais vontade e garra em 2023”, comentou o jornalista e diretor da página de notícias Correio do Norte.

Karaokê

Forró, pisadinha, brega e pagode foram as mais tocadas e cantadas no karaokê que foi uma diversão a parte. Os mais empolgados e afinados eram o vice-prefeito, Ênio Monteiro e o assessor de comunicação da prefeitura, João Filho.

“Não podemos deixar de cantar as marcantes. Eu vim preparado para colocar meu talento à disposição dos colegas”, brincou João Filho.

“Cantar é colocar emoção e alegria para fora. Vamos aproveitar esse momento tão raro de estarmos todos juntos para confraternizar em grande estilo”, disse Ênio Monteiro.