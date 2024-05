Confira a programação à Santa Rita de Cássia na Grande Belém

A programação para Santa Rita de Cássia, conhecida como a Santa dos Impossíveis e advogada dos casos desesperadores, além de ser uma das santas mais populares da Igreja Católica, já começou em certos locais da Grande Belém. Apesar da data da santa padroeira ser festejada no dia 22 de maio, próxima quarta-feira, a Arquidiocese de Belém começará as comemorações neste domingo (19), em 19 comunidades que possuem títulos em sua dedicação, com programação especial no Santuário Santa Rita de Cássia (Cidade Nova) e na Paróquia São José de Queluz (Canudos).

No Santuário Santa Rita de Cássia, localizado na Cidade Nova V, We 32, em Ananindeua, na Grande Belém, a festividade tem como tema “Santa Rita, ensina-nos a perseverar na oração”, e ocorrerá de 18 a 26 de maio. Neste domingo (19), será realizada a Procissão das Rosas, após a Santa Missa presidida às 7h, pelo pároco, Padre Lindomar Pinheiro.

A procissão sairá do santuário, na WE 32 e percorrerá a Arterial 4A, Av. Dr. Nonato Sanova e Av. Dom Vicente Zico retornando ao templo. Ainda no domingo haverá também missa às 17h e às 19h, seguida de programação cultural.

Ao longo da semana haverá missa todas as noites às 19h, celebradas por padres convidados. Na terça-feira (21) a Missa será presidida por Dom Antônio de Assis Ribeiro, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém. No dia 23 será celebrada por Dom Paulo Andreolli, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém.

Na quarta-feira (22), dia de Santa Rita, a paróquia ficará aberta para visitação ao longo do dia. Haverá missa às 7h, 9h, 12h, 17h, encerrando às 19h, com missa solene presidida por Dom Alberto Taveira Corrêa, arcebispo metropolitano da Arquidiocese de Belém.

Na Paróquia São José de Queluz, que fica na avenida Cipriano Santos, 311, Canudos, a festividade começou no dia 13 e segue até o próximo dia 22, com o tema “Santa Rita, luz radiosa e caminho seguro que nos conduz a Deus". A programação conta com novena e Santa Missa às 19h, seguida de programação cultural.

Na quarta-feira (22), Dia de Santa Rita, a programação começa com missas, às 7h, presidida por Dom Paulo Andreolli, bispo auxiliar de Belém. Após a missa sairá a tradicional Procissão das Rosas, que desde abril de 2019 é reconhecida como Patrimônio Cultural e Imaterial de Belém.

A procissão sairá da Paróquia de São José, na av. Cipriano Santos, av. Teófilo Condurú, tv. Segunda de Queluz, av. Ceará, Tv. Primeira de Queluz, Cipriano Santo e retornar a paróquia. Ao longo deste dia a igreja ficará aberta para visitação e contará ainda com celebrações às 11h, 17h e 19h.