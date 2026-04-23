Cobra é flagrada atravessando rodovia no nordeste do Pará

Uma cobra de espécie ainda não identificada foi flagrada atravessando a rodovia PA-403, no município de Abaetetuba, no nordeste paraense. O registro ocorreu no último domingo (19) e chamou a atenção de motoristas que trafegavam pelo trecho.

Apesar da baixa visibilidade provocada pela escuridão, os condutores conseguiram avistar o animal, aparentemente de pequeno porte, e reduzir a velocidade a tempo, evitando o atropelamento. Após atravessar a pista, a cobra retornou para a área de mata às margens da rodovia.