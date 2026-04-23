Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Cobra é flagrada atravessando rodovia no nordeste do Pará

O registro ocorreu no último domingo (19) e chamou a atenção de motoristas que trafegavam pelo trecho

O Liberal
fonte

Cobra é flagrada atravessando rodovia no nordeste do Pará. (Foto: Márcio Samart)

Uma cobra de espécie ainda não identificada foi flagrada atravessando a rodovia PA-403, no município de Abaetetuba, no nordeste paraense. O registro ocorreu no último domingo (19) e chamou a atenção de motoristas que trafegavam pelo trecho.

Apesar da baixa visibilidade provocada pela escuridão, os condutores conseguiram avistar o animal, aparentemente de pequeno porte, e reduzir a velocidade a tempo, evitando o atropelamento. Após atravessar a pista, a cobra retornou para a área de mata às margens da rodovia.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cobra é flagrada atravessando rodovia no nordeste do Pará
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

POLÍCIA

Abaetetuba: motorista flagra seis pessoas trafegando em motocicleta; três ocupantes são crianças

O flagrante foi feito nesta quinta-feira (23/4). Nenhum dos ocupantes utilizava capacete de segurança

23.04.26 11h23

PARÁ

Mulher retira cisto no ovário de quase 10 kg em Igarapé-Miri; essa é a maior extração feita no Pará

A paciente Maria Domingas, de 46 anos, natural do Maranhão, convivia com o problema há cerca de cinco anos. Os médicos disseram que, se ela não fizesse o procedimento, poderia morrer

23.04.26 10h56

POLÍCIA

Operação apura fraudes em contratos de hospitais no Pará

Estão sendo cumpridos nove mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal, em endereços residenciais e comerciais localizados nos municípios de Belém e de Ananindeua

23.04.26 10h22

POLÍCIA

PC registra 42 prisões durante a 'Operação Tiradentes 2026', no Pará

A ação foi concluída na terça-feira (21/4) e destinou reforço policial para municípios da Região Metropolitana de Belém e do interior no feriado prolongado

23.04.26 9h13

MAIS LIDAS EM PARÁ

PARÁ

Governadora Hana Ghassan anuncia promoção de 1.600 policiais civis e fala sobre novo concurso da PC

A informação foi dada pela chefe do Poder Executivo estadual durante a cerimônia solene pelos 150 anos da instituição de segurança pública

19.04.26 9h44

PARÁ

Mulher retira cisto no ovário de quase 10 kg em Igarapé-Miri; essa é a maior extração feita no Pará

A paciente Maria Domingas, de 46 anos, natural do Maranhão, convivia com o problema há cerca de cinco anos. Os médicos disseram que, se ela não fizesse o procedimento, poderia morrer

23.04.26 10h56

INTERDIÇÃO

Travessia entre Pará e Tocantins continua interditada totalmente em ponte sob rio Araguaia na BR-230

DNIT realizou interdição a partir da manhã deste feriado (21) sem data para liberação

21.04.26 20h36

Justiça homologa acordo de R$ 7,4 milhões para garimpeiros de Serra Pelada em Parauapebas

Decisão beneficia 95 trabalhadores após uma década de espera; pagamento inclui aporte imediato de R$ 1,5 milhão e parcelamento garantido por nova empresa operadora

20.04.26 12h01

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda