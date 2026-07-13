Círio 2026: Imagem de Nossa Senhora de Nazaré peregrina em Rurópolis e Santarém

A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré retorna ao oeste do Pará para agenda do Círio 2026 de evangelização entre os dias 15 e 19 de julho. A programação, que percorre os municípios de Rurópolis e Santarém, é composta por diversas celebrações, procissões e visitas a hospitais, instituições públicas e comunidades, com o objetivo de promover momentos de oração e renovação da fé entre os devotos.

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A jornada tem início em Rurópolis, onde a Imagem permanece entre os dias 15 e 17 de julho. O cronograma local inclui passagens por comunidades urbanas e rurais, órgãos públicos, unidades de forças de segurança e hospitais ao longo da BR-163. A presença da santa na região reforça o caráter missionário da Igreja, por meio de missas e ritos de bênção.

Na tarde do dia 17, a Imagem segue para Santarém, onde cumpre agenda até o dia 19. A cidade receberá visitas em dezenas de paróquias, hospitais e instituições de saúde. Um dos pontos altos da passagem pela cidade será a realização do Mini Círio, que partirá da Igreja Nossa Senhora de Nazaré, no bairro Caranazal, em direção à Igreja Nossa Senhora da Saúde.

O roteiro de visitas prioriza locais de assistência e acolhimento. Em Santarém, a Imagem passará pelo Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), Hospital Municipal, Hospital João XXIII, Hospital São Camilo, UPA e Hospital Unimed, além do Lar São Vicente de Paulo. A programação inclui, ainda, passagens pela Polícia Civil, pelo sistema prisional e pelas comunidades do Eixo Forte. O encerramento da passagem pela cidade contará com uma missa na Igreja Nossa Senhora da Saúde, que será presidida pelo arcebispo metropolitano de Santarém, Dom Irineu Roman.

De acordo com o coordenador da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), Antônio Sousa, a iniciativa busca levar o espírito do Círio para além do período oficial das festividades em Belém. "A peregrinação da Imagem Peregrina é uma extensão da missão do Círio de Nazaré. É por meio dessas visitas que Nossa Senhora chega às comunidades, hospitais, escolas e instituições, levando conforto, esperança e fortalecendo a fé dos devotos. É também uma forma de manter viva a mensagem do Círio muito além do mês de outubro, aproximando ainda mais a Igreja das pessoas", fala o coordenador.

A Diretoria da Festa destaca que a missão também atua no estreitamento dos laços entre o Círio de Belém e as comunidades do interior do estado, onde a devoção à Virgem de Nazaré mantém um crescimento constante a cada ano.

Programação

15 de julho (quarta-feira) | Rurópolis

18h – Mensagem de acolhida

19h – Rito da Bênção, em Piçarreira

20h – Concentração na Praça Raimundo Brito e Santa Missa no Barracão

16 de julho (quinta-feira) | Rurópolis

7h – Terço na Igreja Matriz

7h30 – Rito da Bênção na Comunidade Aparecida

8h – Visita e bênção à Polícia Militar

8h30 – Visita e bênção à Polícia Civil

9h – Rito da Bênção na Comunidade São José

9h30 – Rito da Bênção na Comunidade São Raimundo

10h30 – Rito da Bênção na Comunidade Ouro Verde

11h30 – Santa Missa na Comunidade Flor da Selva

15h – Rito da Bênção na Comunidade Nossa Senhora da Conceição (Km 122)

15h45 – Rito da Bênção na Comunidade São Sebastião (Km 100)

16h30 – Rito da Bênção na Comunidade São Raimundo (Km 85)

17h15 – Rito da Bênção na Comunidade São José (Km 75)

18h30 – Rito da Bênção na Comunidade São Judas, seguido de Santa Missa

17 de julho (sexta-feira) | Rurópolis

7h – Missa de despedida da Imagem Peregrina (Igreja Matriz)

9h – Visita e bênção à Prefeitura Municipal

9h30 – Visita e bênção à Câmara Municipal

10h – Visita e bênção ao Fórum

10h30 – Visita aos enfermos no Hospital Municipal

14h – Saída da Imagem Peregrina para Santarém

18 de julho (sábado) | Santarém

7h30 – Celebração Eucarística na Paróquia São Paulo Apóstolo (Jacamim)

9h30 – Rito da Bênção na Igreja Divino Espírito Santo (Mararu)

10h10 – Rito da Bênção na Igreja Nossa Senhora das Graças (Mararu)

11h – Visita e bênção à Polícia Civil

11h50 – Rito da Bênção na Igreja São Francisco de Assis (Área Pastoral 3)

13h30 – Rito da Bênção na Igreja São Simão Pedro (Área Pastoral 4)

14h25 – Rito da Bênção na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Área Pastoral 3)

15h15 – Rito da Bênção na Igreja Cristo Salvador (Área Pastoral 5)

16h15 – Rito da Bênção na Igreja Nossa Senhora das Graças (Eixo Forte)

17h15 – Mini Círio, com saída da Igreja Nossa Senhora de Nazaré (Caranazal) em direção à Igreja Nossa Senhora da Saúde, em Alter do Chão

19h – Missa de encerramento do dia na Igreja Nossa Senhora da Saúde, presidida por Dom Irineu Roman

19 de julho (domingo) | Santarém