Círio 2026: Imagem de Nossa Senhora de Nazaré peregrina em Rurópolis e Santarém

A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré retorna ao oeste do Pará para agenda do Círio 2026 de evangelização entre os dias 15 e 19 de julho. A programação, que percorre os municípios de Rurópolis e Santarém, é composta por diversas celebrações, procissões e visitas a hospitais, instituições públicas e comunidades, com o objetivo de promover momentos de oração e renovação da fé entre os devotos.
VEJA MAIS
A jornada tem início em Rurópolis, onde a Imagem permanece entre os dias 15 e 17 de julho. O cronograma local inclui passagens por comunidades urbanas e rurais, órgãos públicos, unidades de forças de segurança e hospitais ao longo da BR-163. A presença da santa na região reforça o caráter missionário da Igreja, por meio de missas e ritos de bênção.
Na tarde do dia 17, a Imagem segue para Santarém, onde cumpre agenda até o dia 19. A cidade receberá visitas em dezenas de paróquias, hospitais e instituições de saúde. Um dos pontos altos da passagem pela cidade será a realização do Mini Círio, que partirá da Igreja Nossa Senhora de Nazaré, no bairro Caranazal, em direção à Igreja Nossa Senhora da Saúde.
O roteiro de visitas prioriza locais de assistência e acolhimento. Em Santarém, a Imagem passará pelo Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), Hospital Municipal, Hospital João XXIII, Hospital São Camilo, UPA e Hospital Unimed, além do Lar São Vicente de Paulo. A programação inclui, ainda, passagens pela Polícia Civil, pelo sistema prisional e pelas comunidades do Eixo Forte. O encerramento da passagem pela cidade contará com uma missa na Igreja Nossa Senhora da Saúde, que será presidida pelo arcebispo metropolitano de Santarém, Dom Irineu Roman.
De acordo com o coordenador da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), Antônio Sousa, a iniciativa busca levar o espírito do Círio para além do período oficial das festividades em Belém. "A peregrinação da Imagem Peregrina é uma extensão da missão do Círio de Nazaré. É por meio dessas visitas que Nossa Senhora chega às comunidades, hospitais, escolas e instituições, levando conforto, esperança e fortalecendo a fé dos devotos. É também uma forma de manter viva a mensagem do Círio muito além do mês de outubro, aproximando ainda mais a Igreja das pessoas", fala o coordenador.
A Diretoria da Festa destaca que a missão também atua no estreitamento dos laços entre o Círio de Belém e as comunidades do interior do estado, onde a devoção à Virgem de Nazaré mantém um crescimento constante a cada ano.
Programação
15 de julho (quarta-feira) | Rurópolis
- 18h – Mensagem de acolhida
- 19h – Rito da Bênção, em Piçarreira
- 20h – Concentração na Praça Raimundo Brito e Santa Missa no Barracão
16 de julho (quinta-feira) | Rurópolis
- 7h – Terço na Igreja Matriz
- 7h30 – Rito da Bênção na Comunidade Aparecida
- 8h – Visita e bênção à Polícia Militar
- 8h30 – Visita e bênção à Polícia Civil
- 9h – Rito da Bênção na Comunidade São José
- 9h30 – Rito da Bênção na Comunidade São Raimundo
- 10h30 – Rito da Bênção na Comunidade Ouro Verde
- 11h30 – Santa Missa na Comunidade Flor da Selva
- 15h – Rito da Bênção na Comunidade Nossa Senhora da Conceição (Km 122)
- 15h45 – Rito da Bênção na Comunidade São Sebastião (Km 100)
- 16h30 – Rito da Bênção na Comunidade São Raimundo (Km 85)
- 17h15 – Rito da Bênção na Comunidade São José (Km 75)
- 18h30 – Rito da Bênção na Comunidade São Judas, seguido de Santa Missa
17 de julho (sexta-feira) | Rurópolis
- 7h – Missa de despedida da Imagem Peregrina (Igreja Matriz)
- 9h – Visita e bênção à Prefeitura Municipal
- 9h30 – Visita e bênção à Câmara Municipal
- 10h – Visita e bênção ao Fórum
- 10h30 – Visita aos enfermos no Hospital Municipal
- 14h – Saída da Imagem Peregrina para Santarém
18 de julho (sábado) | Santarém
- 7h30 – Celebração Eucarística na Paróquia São Paulo Apóstolo (Jacamim)
- 9h30 – Rito da Bênção na Igreja Divino Espírito Santo (Mararu)
- 10h10 – Rito da Bênção na Igreja Nossa Senhora das Graças (Mararu)
- 11h – Visita e bênção à Polícia Civil
- 11h50 – Rito da Bênção na Igreja São Francisco de Assis (Área Pastoral 3)
- 13h30 – Rito da Bênção na Igreja São Simão Pedro (Área Pastoral 4)
- 14h25 – Rito da Bênção na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Área Pastoral 3)
- 15h15 – Rito da Bênção na Igreja Cristo Salvador (Área Pastoral 5)
- 16h15 – Rito da Bênção na Igreja Nossa Senhora das Graças (Eixo Forte)
- 17h15 – Mini Círio, com saída da Igreja Nossa Senhora de Nazaré (Caranazal) em direção à Igreja Nossa Senhora da Saúde, em Alter do Chão
- 19h – Missa de encerramento do dia na Igreja Nossa Senhora da Saúde, presidida por Dom Irineu Roman
19 de julho (domingo) | Santarém
- 6h30 – Concentração e Rito da Bênção na Igreja São Francisco de Assis
- 7h30 – Visita e bênção ao Presídio
- 9h30 – Visita aos enfermos no Hospital Unimed
- 10h30 – Visita e bênção ao Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA)
- 12h30 – Rito da Bênção na Igreja São Paulo Apóstolo
- 14h15 – Visita aos enfermos na UPA
- 15h15 – Visita aos enfermos no Hospital João XXIII
- 15h40 – Visita aos enfermos no Hospital Municipal
- 16h25 – Visita aos enfermos no Hospital São Camilo
- 17h – Visita aos idosos no Lar São Vicente de Paulo
- 17h45 – Visita aos enfermos no Hospital Unimed, seguida de procissão até a Catedral Metropolitana Nossa Senhora da Conceição
- 19h – Missa Campal de encerramento da peregrinação, presidida por Dom Irineu Roman, na Catedral Metropolitana Nossa Senhora da Conceição.