TER · 20 OUT 2026Assine
O Liberal 80 anos
TER · 20 OUT 2026
Edição impressaAssine
O Liberal 80 anos
O maior hub de comunicação da Amazônia
Últimas
Esportes
PolíciaO Liberal 80 anosBelém
Pará
EleiçõesCírioRepórter 70Concurso
Cultura
Economia

Círio 2026: Imagem de Nossa Senhora de Nazaré peregrina em Rurópolis e Santarém

A programação, entre os dias 15 e 19 de julho, conta com celebrações, procissões e visitas a hospitais, instituições públicas e comunidades

Lívia Ximenes

13 de julho de 2026 às 13:47

Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré passa pelo oeste do Pará em julho de 2026

Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré passa pelo oeste do Pará em julho de 2026 ( Foto: Foto: Arquidiocese de Santarém )

A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré retorna ao oeste do Pará para agenda do Círio 2026 de evangelização entre os dias 15 e 19 de julho. A programação, que percorre os municípios de Rurópolis e Santarém, é composta por diversas celebrações, procissões e visitas a hospitais, instituições públicas e comunidades, com o objetivo de promover momentos de oração e renovação da fé entre os devotos.

VEJA MAIS

Escolas de Samba do RJ celebram presença da Imagem Peregrina de N.S. de Nazaré Evento idealizado pela Imperatriz Leopoldinense, ‘Mini Círio de Nazaré’ reúne devotos pelas ruas de Ramos

Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré leva a devoção do Círio ao Rio de Janeiro Ao longo da programação, a Imagem Peregrina percorrerá igrejas, hospitais, instituições de ensino, comunidades paroquiais e espaços considerados simbólicos da capital fluminense

Imagem Peregrina percorre distância equivalente a uma volta e meia ao redor da Terra; entenda Com mais de 58 mil quilômetros percorridos em 2025, missão evangelizadora da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré alcançou números históricos; em 2026, a Imagem visitará pela primeira vez a Guiana Francesa

A jornada tem início em Rurópolis, onde a Imagem permanece entre os dias 15 e 17 de julho. O cronograma local inclui passagens por comunidades urbanas e rurais, órgãos públicos, unidades de forças de segurança e hospitais ao longo da BR-163. A presença da santa na região reforça o caráter missionário da Igreja, por meio de missas e ritos de bênção.

Na tarde do dia 17, a Imagem segue para Santarém, onde cumpre agenda até o dia 19. A cidade receberá visitas em dezenas de paróquias, hospitais e instituições de saúde. Um dos pontos altos da passagem pela cidade será a realização do Mini Círio, que partirá da Igreja Nossa Senhora de Nazaré, no bairro Caranazal, em direção à Igreja Nossa Senhora da Saúde.

O roteiro de visitas prioriza locais de assistência e acolhimento. Em Santarém, a Imagem passará pelo Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), Hospital Municipal, Hospital João XXIII, Hospital São Camilo, UPA e Hospital Unimed, além do Lar São Vicente de Paulo. A programação inclui, ainda, passagens pela Polícia Civil, pelo sistema prisional e pelas comunidades do Eixo Forte. O encerramento da passagem pela cidade contará com uma missa na Igreja Nossa Senhora da Saúde, que será presidida pelo arcebispo metropolitano de Santarém, Dom Irineu Roman.

De acordo com o coordenador da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), Antônio Sousa, a iniciativa busca levar o espírito do Círio para além do período oficial das festividades em Belém. "A peregrinação da Imagem Peregrina é uma extensão da missão do Círio de Nazaré. É por meio dessas visitas que Nossa Senhora chega às comunidades, hospitais, escolas e instituições, levando conforto, esperança e fortalecendo a fé dos devotos. É também uma forma de manter viva a mensagem do Círio muito além do mês de outubro, aproximando ainda mais a Igreja das pessoas", fala o coordenador.

A Diretoria da Festa destaca que a missão também atua no estreitamento dos laços entre o Círio de Belém e as comunidades do interior do estado, onde a devoção à Virgem de Nazaré mantém um crescimento constante a cada ano.

Programação

15 de julho (quarta-feira) | Rurópolis

  • 18h – Mensagem de acolhida
  • 19h – Rito da Bênção, em Piçarreira
  • 20h – Concentração na Praça Raimundo Brito e Santa Missa no Barracão

16 de julho (quinta-feira) | Rurópolis

  • 7h – Terço na Igreja Matriz
  • 7h30 – Rito da Bênção na Comunidade Aparecida
  • 8h – Visita e bênção à Polícia Militar
  • 8h30 – Visita e bênção à Polícia Civil
  • 9h – Rito da Bênção na Comunidade São José
  • 9h30 – Rito da Bênção na Comunidade São Raimundo
  • 10h30 – Rito da Bênção na Comunidade Ouro Verde
  • 11h30 – Santa Missa na Comunidade Flor da Selva
  • 15h – Rito da Bênção na Comunidade Nossa Senhora da Conceição (Km 122)
  • 15h45 – Rito da Bênção na Comunidade São Sebastião (Km 100)
  • 16h30 – Rito da Bênção na Comunidade São Raimundo (Km 85)
  • 17h15 – Rito da Bênção na Comunidade São José (Km 75)
  • 18h30 – Rito da Bênção na Comunidade São Judas, seguido de Santa Missa

17 de julho (sexta-feira) | Rurópolis

  • 7h – Missa de despedida da Imagem Peregrina (Igreja Matriz)
  • 9h – Visita e bênção à Prefeitura Municipal
  • 9h30 – Visita e bênção à Câmara Municipal
  • 10h – Visita e bênção ao Fórum
  • 10h30 – Visita aos enfermos no Hospital Municipal
  • 14h – Saída da Imagem Peregrina para Santarém

18 de julho (sábado) | Santarém

  • 7h30 – Celebração Eucarística na Paróquia São Paulo Apóstolo (Jacamim)
  • 9h30 – Rito da Bênção na Igreja Divino Espírito Santo (Mararu)
  • 10h10 – Rito da Bênção na Igreja Nossa Senhora das Graças (Mararu)
  • 11h – Visita e bênção à Polícia Civil
  • 11h50 – Rito da Bênção na Igreja São Francisco de Assis (Área Pastoral 3)
  • 13h30 – Rito da Bênção na Igreja São Simão Pedro (Área Pastoral 4)
  • 14h25 – Rito da Bênção na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Área Pastoral 3)
  • 15h15 – Rito da Bênção na Igreja Cristo Salvador (Área Pastoral 5)
  • 16h15 – Rito da Bênção na Igreja Nossa Senhora das Graças (Eixo Forte)
  • 17h15 – Mini Círio, com saída da Igreja Nossa Senhora de Nazaré (Caranazal) em direção à Igreja Nossa Senhora da Saúde, em Alter do Chão
  • 19h – Missa de encerramento do dia na Igreja Nossa Senhora da Saúde, presidida por Dom Irineu Roman

19 de julho (domingo) | Santarém

  • 6h30 – Concentração e Rito da Bênção na Igreja São Francisco de Assis
  • 7h30 – Visita e bênção ao Presídio
  • 9h30 – Visita aos enfermos no Hospital Unimed
  • 10h30 – Visita e bênção ao Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA)
  • 12h30 – Rito da Bênção na Igreja São Paulo Apóstolo
  • 14h15 – Visita aos enfermos na UPA
  • 15h15 – Visita aos enfermos no Hospital João XXIII
  • 15h40 – Visita aos enfermos no Hospital Municipal
  • 16h25 – Visita aos enfermos no Hospital São Camilo
  • 17h – Visita aos idosos no Lar São Vicente de Paulo
  • 17h45 – Visita aos enfermos no Hospital Unimed, seguida de procissão até a Catedral Metropolitana Nossa Senhora da Conceição
  • 19h – Missa Campal de encerramento da peregrinação, presidida por Dom Irineu Roman, na Catedral Metropolitana Nossa Senhora da Conceição.

Assuntos relacionados

Círio 2026
círio de nazaré
círio de nossa senhora de nazaré
rurópolis
Santarém
oeste do pará