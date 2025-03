Circulação do trem de passageiros da Vale é suspensa nesta segunda (10) e terça-feira (11)

A circulação do trem de passageiros da Vale está suspensa nesta segunda-feira (10), no sentido de São Luís (MA) para Parauapebas (PA), e permanecerá interrompida também na terça-feira (11), no trecho de Parauapebas para São Luís. A paralisação ocorre por questões de segurança devido à interdição da Estrada de Ferro Carajás por integrantes do Povo Indígena Gavião, na Terra Indígena Mãe Maria, localizada no estado do Pará.

A mineradora afirmou que tem cumprido integralmente as obrigações previstas no acordo homologado pelo Poder Judiciário e aprovado pelas associações que representam as comunidades indígenas. Entre os compromissos estão repasses financeiros mensais destinados a ações nas áreas de infraestrutura, saúde, proteção territorial, valorização cultural e outras iniciativas voltadas ao etnodesenvolvimento das aldeias.

Reembolso e remarcação de passagens​

Os passageiros que tiveram suas viagens afetadas pela suspensão do trem podem remarcar seus bilhetes ou solicitar o reembolso do valor investido na compra da passagem no prazo de até 30 dias. Para mais informações sobre os procedimentos, os clientes podem entrar em contato com a Vale por meio do Alô Vale, pelo telefone 0800 285 7000.