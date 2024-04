Chuvas provocam buraco e interdição da BR-010, em Irituia, Pará; veja as rotas alternativas

O trecho do km 305 da BR-010, localizado no município de Irituia, nordeste paraense, está parcialmente interditado devido ao rompimento da pista, causado pelas intensas chuvas na região, na noite de quinta-feira (11/04). A informação foi repassada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde desta sexta-feira (12/04). O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) foi comunicado do fato e já deu início ao trabalho de reparo da pista. O serviço deve ser concluído nos próximos dias, de acordo com o departamento.

Por conta das obras, ​desde às 16h40 desta sexta, o trânsito está fluindo por apenas uma das faixas da rodovia no sistema “Pare/Siga”. Imagens compartilhadas pela PRF mostram homens trabalhando no reparo da pista e alguns veículos pesados já trafegando no local.

Procurado pela reportagem de O Liberal para comentar sobre o trabalho realizado na BR-010, o Dnit informou que “foram realizados serviços de reforço de base com pedra rachão, o que permitiu a liberação de uma faixa”. “As equipes da autarquia trabalham com a execução de dispositivos de drenagem auxiliar. A previsão é liberar a pista em sua integridade nos dois sentidos nos próximos dois dias”, comunicou a autarquia.

Devido ao problema, a PRF recomenda as seguintes rotas alternativas

- No sentido Ananindeua-Mãe do Rio: inicie na PA-483 (Alça viária), siga para a Rodovia Perna Leste, prossiga pela PA-140, acesse a PA-252 passando por Concórdia do Pará e continue até o km 272 da BR-010 em Mãe do Rio.

- No sentido Mãe do Rio-Ananindeua: Parta do km 272 da BR-010 em Mãe do Rio, siga pela PA-252 em direção a Concórdia do Pará, prossiga pela PA-140, continue na Rodovia Perna Leste e acesse a PA-483 (Alça viária).