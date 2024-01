Chegada do inverno amazônico acende alerta para cuidados com a rede elétrica no Pará

Com a chegada do inverno amazônico, que geralmente ocorre de dezembro a maio na região, o início do ano de 2024 tem sido marcado por fortes chuvas no Pará. Nesse período, é importante redobrar os cuidados com a rede elétrica, para evitar acidentes que representam riscos e perigos à vida.

A técnica em Segurança do Trabalho da Equatorial Pará, Elizabete Macêdo, deu algumas dicas importantes para prevenir acidentes com a rede elétrica no período chuvoso. Segundo a especialista, um dos pontos de atenção mais importantes é a atenção às instalações elétricas das casas. O ideal é utilizar materiais de qualidade, que possuam o selo do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

"O uso de equipamentos adequados, nas normas reguladoras, ajuda a reduzir o risco de choque e curto-circuito. É uma segurança extra para as famílias, já que nesses primeiros meses do ano, estes tipos de acidentes costumam aumentar", explica a técnica da Equatorial.

Sobre trabalho na rede interna, Elizabete ressaltou que não é recomendável se a pessoa estiver molhada. Além disso, não se deve mexer nas fiações externas com chuva, pois a água é um condutor de energia e, em contato com a rede elétrica, pode causar acidentes graves.

Em casos de trovoadas é importante tomar alguns cuidados adicionais. O primeiro passo é desligar os eletrodomésticos da tomada, de preferência usando um calçado de solado de borracha. Elizabete também dá orientações para quem estiver no trânsito durante a chuva e encontrar algum cabo caído na pista. A técnica alerta para não se aproximar ou tocar em pessoas e objetos que estejam em contato com a rede elétrica.

A recomendação é isolar o local e entrar em contato com a Central de Atendimento da Equatorial Pará pelo número 0800 091 0196, e para o Corpo de Bombeiros no 193.

Outras dicas importantes

Fique em casa: se for possível, evite sair de casa durante as chuvas. Se precisar sair, faça-o com cuidado e atenção;

se for possível, evite sair de casa durante as chuvas. Se precisar sair, faça-o com cuidado e atenção; Evite locais abertos: se estiver na rua, evite ficar em locais abertos, como campos de futebol, piscinas, lagos, praias, árvores, mastros e locais elevados. Também não se abrigue próximo de postes ou embaixo da fiação elétrica;

se estiver na rua, evite ficar em locais abertos, como campos de futebol, piscinas, lagos, praias, árvores, mastros e locais elevados. Também não se abrigue próximo de postes ou embaixo da fiação elétrica; Evite contato com a água: se as paredes da sua casa estiverem úmidas, evite o contato com elas e não ligue equipamentos elétricos em tomadas instaladas ali. A água conduz energia e pode causar choques elétricos;

se as paredes da sua casa estiverem úmidas, evite o contato com elas e não ligue equipamentos elétricos em tomadas instaladas ali. A água conduz energia e pode causar choques elétricos; Fique dentro do carro: se estiver dirigindo e começar a chover forte, não pare no acostamento e continue até chegar em um local seguro para se abrigar. Se não houver outra opção, fique dentro do carro, pois os pneus de borracha proporcionam um bom nível de isolamento no caso de raios que atingem o solo;

se estiver dirigindo e começar a chover forte, não pare no acostamento e continue até chegar em um local seguro para se abrigar. Se não houver outra opção, fique dentro do carro, pois os pneus de borracha proporcionam um bom nível de isolamento no caso de raios que atingem o solo; Evite goteiras: ao primeiro sinal de alagamento ou goteiras, retire os eletrodomésticos da tomada e afaste-os. Isso evitará que a água entre em contato com a rede elétrica e cause curto-circuitos.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)