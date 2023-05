Cemitério de Marabá carece de manutenção para o Dia das Mães

Faltando 12 dias para o Dia das Mães, uma das datas que mais leva visitantes a cemitérios de todo o país, esses espaços em Marabá, no sudeste do Estado, ainda não contam com um serviço intenso de recuperação e manutenção do Serviço de Saneamento Ambiental (SSAM), órgão que administra os cemitérios públicos do município. Na tarde desta terça-feira (2), o Cemitério da Saudade, um dos que costuma receber o maior movimento de visitas, estava tão vazio de visitantes quanto de servidores trabalhando para melhorar o espaço.

No local, apenas uma funcionária recolhia o mato que cercava algumas sepulturas comentou informalmente que muitos visitantes vão ao cemitério nesta data, mas que, até o momento, nenhum cronograma de serviços havia sido comunicado pela administração do local. Em um espaço permeado por vários flagrantes de entulhos, além de sacolas e garrafas pet, aparentemente, deixados por frequentadores do local, encontramos o ajudante de pedreiro Valcimar Oeiras, de 29 anos.

Ele estava com a esposa procurando a sepultura de uma tia. “É difícil encontrar porque sempre está muito coberto de mato em volta”, lamenta o visitante. Sobre as condições em que o cemitério se encontra, Valcimar avalia que não está tão ruim. “Não venho aqui com muita frequência, mas comparado ao que eu já vi nesse cemitério, acho que hoje está até bom”.

A reportagem procurou a Prefeitura de Marabá para entender se os cemitérios públicos municipais receberão serviços de manutenção nos próximos dias, mas não obteve resposta até o fechamento desta matéria.