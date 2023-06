​Catadores de materiais recicláveis recebem equipamentos do Estado e União

Treze cooperativas de catadores de materiais recicláveis receberam kits com equipamentos e maquinários do programa “Pró-Catador Ativação Pará”. Entre os materiais entregues, estão prensas, transpaleteira, empilhadeiras, balanças, carro plataforma, carrinhos de coleta seletiva e materiais de escritório. A entrega foi realizada durante agend​​a dos governos Estadual e Federal nesta quinta-feira, 22, no Hangar Centro de Convenções. Os equipamentos garantem melhorias nas condições de vida e de trabalho de catadores de materiais recicláveis do Estado.

O “Pró-Catador Ativação Pará” tem como objetivo a promoção social e econômica de catadores e de seus familiares, por meio de ações diversas e o estímulo à inclusão da categoria no processo de coleta seletiva. A agenda contou com a participação do Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, do Secretário Nacional de Economia Popular e Solidária, Gilberto Carvalho, e do governador Helder Barbalho.

“Hoje nós festejamos. Aqui, tivemos a oportunidade de ter um olhar para alguns segmentos da sociedade que certamente enxergam nos governos estadual e federal a possibilidade de inclusão. Temos clareza de que a volta da atual gestão significa a volta da sensibilidade com aqueles que, ao longo da história, se viram à margem das políticas públicas e estiveram excluídos da agenda daqueles que têm o poder decisório do nosso país. Festejo porque, aqui, estamos olhando para categorias antes excluídas e agora prioritárias”, frisou o governador.

Maria do Socorro é presidente da Associação de Trabalho de Catadores da Coleta Seletiva de Belém. Ela reforça que a entrega de materiais veio para agregar valores aos trabalhadores. “Os kits que recebemos são um incentivo que veio para agregar valor dentro das cooperativas. Eles irão nos ajudar desde a catação, coleta, triagem e enfardamento do material. Para muitos o material que coletamos é considerado lixo, porém, para nós, é uma fonte de renda que contribui com o meio ambiente”, comentou.

Além dos maquinários, a agenda ainda registrou a certificação do programa Qualifica Pará, a entrega de carteiras de manipuladores de alimentos e de equipamentos de segurança de alimentos. Arlete Bahia Oliveira participou do curso de biojoias. Ela conta que o programa abriu uma gama de possibilidades. “Sou ribeirinha e sempre usei o barro. Quando criança, fazia bonecas de barro, hoje me reencontrei com essa matéria-prima. O curso é uma oportunidade de trabalhar usando as mãos e uma forma de melhorar a vida de cada um de nós”.

“Este é um momento muito especial para o estado do Pará, com seis meses de governo estamos recebendo quase R$ 50 milhões em investimentos para os municípios. São ações de segurança alimentar, aos catadores que hoje recebem equipamentos para impulsionar a geração de renda, aos alunos do Qualifica com novas oportunidades. Estamos muito felizes e empolgados para dar continuidade ao nosso trabalho que é melhorar a vida da nossa população”, destacou o Secretário de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda, Inocencio Gasparim.