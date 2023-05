Castanhal: Hospital Regional integra programa do MS para capacitação de cuidados paliativos

O Hospital Regional Público de Castanhal (HPRC) passa a fazer parte do programa de Cuidados Paliativos, do Ministério da Saúde (MS), ministrado por profissionais do Hospital Sírio-Libanês. A ação ocorre por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS), que busca fornecer educação permanente e aprimorar o Sistema Único de Saúde (SUS) mediante projetos de desenvolvimento de equipes.

Projeto irá garantir assistência não somente a pacientes Regional de Castanhal, que possui em sua abrangência 38 municípios, mas ampliará atendimento a pacientes do entorno.

A abertura do projeto ocorreu na terça-feira (23), no HRPC com a participação de representantes do Hospital Sírio-Libanês dos gestores, coordenadores, representantes da Secretaria Estadual e Municipal de Saúde, lideranças locais e representantes da Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar (EMAD).

“Estamos muito satisfeitos em iniciar o projeto em Castanhal. O cuidado paliativo é uma abordagem essencial no cuidado aos pacientes que enfrentam doenças ameaçadoras à vida, proporcionando a melhora de qualidade de vida aos usuários e a família para garantir que esses pacientes tenham o máximo de conforto possível durante sua jornada da doença”, falou Gustavo Cassefo, médico consultor do programa de cuidados paliativos do PROADI-SUS.

O programa no HRPC irá durar 10 meses, sendo realizado visitas mensais para o desenvolvimento de aulas, acompanhamento técnico e monitoramento. Além disso, a equipe envolvido oferece aulas e atividades de modo EAD e workshop, que serão destinadas aos profissionais da área técnica.

“Participar deste projeto, é sem dúvidas, um momento muito importante para o nosso hospital, por aprimorar e qualificar o atendimento ofertado, especialmente com o novo perfil de atendimento, que exige um olhar diferenciado considerando as diversas particularidades da Oncologia. Estamos empenhados em garantir a promoção de cuidado centrado no paciente, respeitando a individualidade e as particularidades dos nossos pacientes”, declarou Patrícia Hermes, coordenadora Estadual de oncologia DDRA/Sespa.

Para o secretário de Saúde Pública, Rômulo Rodovalho, o projeto fortalece as ações de humanização e cuidado centrado ao paciente que a Sespa busca em todos os serviços fornecidos “A Secretaria de Saúde está com um olhar muito atento às ações de humanização, voltado principalmente aos pacientes com doenças crônicas e degenerativas, que entendemos como mais vulneráveis, como é o caso dos pacientes atendidos aqui no Regional. Esse projeto só contribui para o melhor atendimento ao usuário de toda a região", disse.

O HRPC é um hospital do Governo do Estado, administrado pela Associação de Esporte, Lazer e Cultura (ASELC) e incentiva, por meio da Secretaria do Estado de Saúde Pública (Sespa), a realização de treinamentos e capacitações constantes para todos os profissionais.