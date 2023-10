Castanhal: cerca de 400 mil pessoas participaram da 25ª Romaria de Nossa Senhora de Nazaré

A 25ª Romaria de Nossa Senhora de Nazaré iniciou as 6h da manhã de domingo (15) com a saída da imagem peregrina da igreja Matriz de São José até a Catedral Santa Maria mãe de Deus, onde foi realizada uma missa campal celebrada por Dom Paulo Andreolli, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém.

A duração da missa foi de cerca de duas horas e milhares de católicos acompanharam dentro e do lado de fora do pátio da Catedral a celebração. Às 8h30 a imagem de Nossa Senhora foi colocada na berlinda que fica dentro de uma réplica da Maria Fumaça, um dos símbolos de Castanhal.

Os romeiros caminham por cerca de 10 quilômetros pela avenida Barão do Rio Branco até o Santuário Nossa Senhora de Nazaré, na vila do Apeú.

Ao longo do trajeto, muitas demonstrações de fé e amor ao próximo em forma de doação de água, frutas, picolés doados por famílias e empresas. “É uma forma que minha família tem de agradecer por tudo que temos. Então há doze anos fazemos a distribuição de água para os romeiros”, cotou Márcia Lemos.

A 25º Romaria de Nossa Senhora de Nazaré foi uma das maiores já realizadas, a estimativa da Diocese de Castanhal é de que tenha chegado a 400 mil pessoas.

Joelma do Socorro Silva foi uma das milhares de devotas da santa que foi agradecer um milagre. A dona de casa acompanhou a procissão com um pé de cera.

“Há onze meses eu sofri uma acidente e pensei que ia perder meu pé. Fiz o pedido a Nossa Senhora de Nazaré e se ela me curasse eu viria na caminhada com o um pé de cera em agradecimento. Hoje estou completamente curada e caminhando sem dificuldades”, relatou o milagre.

E teve anjinhos no percurso. Agata Aguiar, de seis anos, sofria de asma e sua avó contou que fez o pedido da cura da neta a Nossa Senhora e foi atendida.

“Ela era tão doentinha e falou pra mim que queria ficar curada da asma e eu clamei a Maria. Prometi que se ela ficasse boa acompanharia a procissão vestida de anjo e aqui estamos”, disse dona Tamires da Silva Aguiar.

A Raissa Machiole, de 18 anos, levou a filha de colo vestida de anjinho, para agradecer pelo milagre. “Eu não poderia ter tido essa filha porque o médico disse que seria impossível que eu chegasse ao final da gestação e pedi muito a Nossa Senhora por minha filha. Pretendo pagar essa promessa por anos”, contou.

E quando a procissão chegou na vila Apeú encontrou ainda mais fiéis pelas ruas estreitas à espera da mãe de Jesus. As 11h a procissão encerrou com a chegada da imagem ao Santuário Nossa Senhora de Nazaré. Dom Carlos, bispo da Diocese de Castanhal, deu a benção final e falou sobre as guerras. “Nossa Senhora está triste com essas guerras. É irmão brigando com irmão e isso deixa uma mãe em sofrimento. Então vamos rezar pelo fim dessas guerras”, disse o bispo.