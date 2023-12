Castanhal: bebê salvo após sufocar com açaí comemora mesversário

O mesversário de nove meses da Ester Gabrielle teve um significado muito especial para a família e para os policiais do 5º Batalhão de Policiamento Militar. A festinha, realizada no dia 6 de dezembro, comemorou o milagre da vida. Ester Gabrielle teve a vida salva pelo sargento Glauber Silva e pelo soldado Assumpção, no dia 03 de dezembro.

Em ronda pelo Centro da cidade, a guarnição do 5º BPM, foi abordada pela família em desespero. Eles buscavam ajuda para a filha que havia se engasgado com açaí e farinha, e já estava desfalecida, começando a apresentar sinais de cianose (pele arroxeada por falta de oxigênio).

As imagens da câmera de uma loja registrou o momento em que a viatura da PM para ao lado do carro em que estava a família e de imediato os dois policiais desceram da viatura e passaram a fazer a manobra de Heimlich, usada em casos de sufocamento.

“Durante meu tempo de serviço na PM tive a oportunidade de prender traficantes, pedófilos, homicidas, estupradores, mas o que o que fizemos nesse dia me deixou com um sentimento único. Cheguei em casa tão leve com a sensação de dever cumprido. Foi muito emocionante gratificante”, disse o sargento que executou a manobra no bebê.

A festinha de 9 meses da pequena Ester Gabrielle também homenageou os dois militares que a salvaram do engasgo, no dia 03 de dezembro (Patrícia Baía / O Liberal)

Um culto foi realizado no mesversário em ação de graça dela vida da bebezinha que está forte e saudável. Sua mãe, Andreia Maria Monteiro da Silva, fez um discurso emocionada de como foram os momentos de agonia.

“Estávamos todos muitos felizes em nossa casa, pois as 18h seria celebrado o casamento do meu irmão. Mas na hora do almoço minha filha Ester se engasgou e eu com os cursos da área não consegui desobstruir a minha filha e já tinha dado como morta. Meu esposo queria levar na UPA e eu sabia que não ia dar tempo, me senti sem chão. Meu esposo pegou a bebe e colou no carro e avistamos o carro da PM passando, sabíamos que não ia dar tempo, fomos dirigindo pelo canal para evita os semáforos, o carro ficou todo danificado, minha filha não estava mais respondendo, momento tão angustiante, clamava a Deus que nos desse outra oportunidade. O semáforo dá Barão fechou, conseguimos parar do lado da viatura e gritamos e mostramos a nossa filha sem vida. Dói até agora só de lembrar. O policial que estava no banco do carona correu e pegou nossa filha e em questão de segundos se deu o sopro de vida, com aquele choro que glorificarei o resto de nossas vidas. Policiais são anjos sem asas”, relatou.

O comandante do 5º BMP, Tenente Coronel Gilberto Cardoso parabenizou os policiais pela agilidade e preparo necessários para salvar a vida da criança.

“Tivemos a grata satisfação em saber que nossa equipe do 5º BPM conseguiu realizar a manobra de desengasgo da criança e salvá-la. Parabenizo aos policiais que no momento de dor e desespero dos pais, eles conseguiram ser calmos para realizar a manobra de forma perfeita e ter o resultado positivo. Parabéns a equipe”, disse.

Como e por que fazer a manobra de Heimlich?

Fazer essa manobra é importante porque ela ajuda a desobstruir a traqueia.

A manobra de Heimlich é uma espécie de abraço por trás, pouco acima da barriga, para tentar expulsar o alimento ou corpo estranho.

No caso de adultos, posicione-se por trás da pessoa e enlace a vítima com os braços ao redor do abdome (se for uma criança, ajoelhe-se primeiro), caso ela esteja consciente.

Uma das mãos deve permanecer fechada sobre a chamada “boca do estômago” ou região epigástrica. A outra mão comprime a primeira, ao mesmo tempo em que empurra a “boca do estômago” para dentro e para cima, como se quisesse levantar a vítima do chão.

O Ministério da Saúde orienta que devem ser feitos movimentos de compressão para dentro e para cima (como uma letra “J”), até que a vítima elimine o corpo estranho.