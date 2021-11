Casa de Estudos Matemáticos Online abre vagas para capacitação de professores do ensino fundamental

O Grupo de Pesquisas sobre Formação de Professores que Ensinam Matemática (GPFORMA), da Universidade Federal do Pará (UFPA), abriu processo seletivo para professores que ensinam Matemática nas séries que compõem o ensino fundamental e tenham interesse em realizar cursos de extensão do projeto "Casa de Estudos Matemáticos Online". As inscrições podem ser realizadas até o dia 31 de janeiro de 2022.

Todos os cursos serão ofertados em modo remoto, via plataforma Google Classroom. Cada curso ofertado terá a carga horária de 5 a 20 horas, sendo necessário contabilizar de 60h a 150h para obter a certificação emitida pela Proex. Os cursos são gratuitos e estarão disponíveis de 12 de dezembro a 12 de fevereiro de 2022, com 250 vagas, que serão preenchidas por ordem de inscrição.

O projeto "Casa de Estudos Matemáticos Online" tem como objetivo ajudar os professores e os pedagogos da educação básica das regiões do Pará e Maranhão a aprimorar seus conhecimentos e a desenvolver novas metodologias para auxiliar no ensino da Matemática. A ação de extensão, que contará com um boletim sobre o desenvolvimento e as experiências de todos os participantes, também divulgará os currículos desses profissionais em todos os seus canais de comunicação, visando ajudar aqueles que estão fora do mercado de trabalho.

“Muitos professores trabalham, no mínimo, em dois turnos e não têm como fazer cursos de atualização ofertados presencialmente. Os cursos on-line irão possibilitar que estes professores ou mesmo os pedagogos, que têm outras ocupações, possam realizar os cursos em qualquer dia e horário que puderem. Isso vai contemplar muito mais professores e pedagogos que têm interesse em se atualizar. Além disso, tivemos a pandemia, quando os professores foram pegos de surpresa pelo ensino remoto, sendo obrigados a aprender a usar as tecnologias. Muitos professores conseguiram se adaptar e passaram a ensinar remotamente usando a internet e as plataformas educacionais, agora eles têm a oportunidade de aprender por meio dessas mesmas tecnologias”, pontua a professora e coordenadora do projeto, Iza Helena.

Para mais informações sobre o projeto e o processo de seleção, acesse casaestudosmat.ufpa.br.