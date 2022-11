Capanema recebe rodovia PA-448 que servirá de rota alternativa com Bragança; saiba mais

A cidade de Capanema, na região do Caeté, recebeu do Governo do Pará nesta terça-feira (22) a rodovia PA-448, no nordeste do Estado. A nova estrada teve a totalidade de sua extensão de 27 quilômetros construída e pavimentada. A PA-448 se tornará rota alternativa de tráfego à BR-308 entre os municípios de Capanema e Bragança, além de ser seguir o trecho da antiga estrada de ferro, que é patrimônio histórico do Pará. A obra inclui instalação de redes de drenagem de águas pluviais, construção de sub-base, base, terraplanagem, asfaltamento, e ainda a sinalização de trânsito horizontal e vertical.

O governador Helder Barbalho participou do ato de entrega e destacou que a estrada interliga uma importante região produtiva, “integrando Capanema com a região de Tracuateua de Bragança, trazendo benefícios e melhorias para as comunidades de Tauari e Mirasselvas e com todas as comunidades que dialogam com esta região, resgatando acima de tudo cada vez mais o desenvolvimento para garantir a geração de emprego e renda, o fortalecimento da agricultura familiar, da produção rural para que nós possamos garantir escoamento da produção e trazer desenvolvimento para esta região”, disse o governador.

Titular da Secretaria de Estado de Transportes (Setran), Adler Silveira, órgão responsável pela execução da obra, detalha que é mais um serviço entregue, para a maior segurança e dignidade da população.

“Importante também para o desenvolvimento econômico da região, por aqui há a produção da agricultura familiar, garantindo emprego e renda e qualidade de vida para quem vive nesta região”, destacou o secretário Adler Silveira.

O prefeito de Capanema, Chico Neto, detalha que a obra é a realização de um sonho dele e da comunidade. “Essa rodovia é de extrema importância para a nossa região e para o Estado do Pará, aqui tem dois grandes distritos e dezenas de comunidades rurais assentadas ao longo desse percurso. Essa obra foi pavimentada pelo Governo do Pará, e eu quero agradecer ao governador Helder, em nome do povo de Capanema, porque essa rodovia vai alavancar o setor agropecuário, principalmente incentivar muito mais a agricultura familiar de toda a região”, destacou o prefeito do município de Capanema.

Entre as comunidades beneficiadas com o asfaltamento da PA-448 estão Mirasselva, Vila de Igarapé e Vila Tauari. Lindomar Doca, produtor rural da região, avalia que a estrada facilita a vida de quem produz.

"Antes da estrada pronta, muitas vezes, a gente não conseguia nem plantar, e muito menos apoiar os produtores porque não tinha como escoar essa produção. A gente só tem gratidão ao nosso governador, pois saímos da era buraqueira, do caos total".

Mauro Melo, presidente da Associação de Agricultores de Mirasselvas, afirmou que a estrada muda a realidade da produção agropecuária da região. “Vai beneficiar toda a nossa comunidade. A gente agradece ao governador ter realizado o nosso sonho, que beneficia mais de 500 casas, e garante o escoamento da produção, que muitas vezes teve de ser interrompida por falta de estrada que garantisse o escoamento dos produtos”, recordou ele.

Nazaré Moreira, moradora de Tauari, disse que a estrada põe fim a um ciclo de sofrimentos. Nós sofremos muito, nasci e me criei aqui, os ônibus ficavam atolados, viraram. Agora, ficou melhor até para a saúde. Quando era lamaçal demorava muito para chegar ao hospital. Ficou bom para todos nós, inclusive para outras comunidades aqui de perto”, disse ela.