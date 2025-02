Campanha de vacinação contra a gripe é prorrogada no Pará. Veja até quando você pode se vacinar.

Nesta sexta-feira (31), a Secretaria de Saúde do Pará (Sespa) comunicou que o Ministério da Saúde recomendou oficialmente aos estados da região Norte, a prorrogação da Campanha de Vacinação contra a Influenza, conforme a validade e o número de doses de vacinas disponíveis. A vacina está disponível nos postos de saúde de todos os municípios paraenses, segundo a Sespa.

A coordenadora estadual de Imunizações, Jaíra Ataíde, informa que, no Pará, há doses suficientes e com validade superior a 60 dias, "o que nos permite estender a campanha de vacinação até 31 de março”, disse ela.

A está aberta a toda a população, e tem como meta alcançar 90% dos grupos prioritários, principalmente, crianças, idosos e gestantes. Desde 2 setembro, do ano passado, quando a campanha foi lançada, até a atualidade, a cobertura é de 41%, percentual considerado pequeno.

VEJA MAIS

Do total de 2.751.070 pessoas a serem vacinadas, 1.397.574 tomaram a vacina, entre as quais 842.276 pertencentes aos grupos prioritários.

'Baixa cobertura vacinal representa um grande risco às pessoas mais vulneráveis', diz Jaíra Ataíde

De acordo com a coordenadora estadual, Jaíra Ataíde, a baixa cobertura vacinal representa um grande risco para as pessoas mais vulneráveis, agora no período chuvoso. “Nesse período, ficam mais tempo em locais fechados e com aglomerações, o que facilita a transmissão viral”, alertou.

Ela destacou que as Secretarias Municipais de Saúde devem fazer a busca ativa dos não vacinados e criar estratégias, conforme a sua realidade, para chamar a atenção e alcançar a população prioritária a ser vacinada.

Sobre as infecções virais

A gripe é uma infecção viral que ataca os pulmões, o nariz e a garganta e pode ser causada por diversos tipos de vírus. Os sintomas incluem febre, calafrios, dores musculares, tosse, congestão, coriza, dores de cabeça e fadiga.

A vacina ofertada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) protege contra três vírus respiratórios (Influenza A (H1N1), Influenza A (H3N2) e Influenza B. “Essa vacina é muito importante porque as pessoas vacinadas têm menos riscos de ter complicações, como a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), que acometeu 216 pessoas em 2024, levando à morte 23 delas, conforme dados do Sistema on-line SIVEP-Gripe.

Jaíra Ataíde critica pessoas que prejudicam o Programa Nacional de Imunizações (PNI) divulgando falsas notícias sobre as vacinas utilizadas no SUS. “A verdade é que a vacina é a principal forma de prevenção contra diversas doenças graves, que podem deixar sequelas e até matar”, alertou a coordenadora estadual.

Outras formas de prevenção

Além da vacina, é importante que a população adote as seguintes medidas preventivas:

Cobrir o nariz e a boca com lenço de papel ao tossir ou espirrar e descartar o lenço no lixo após o uso;

Lavar as mãos com água e sabão após tossir ou espirrar;

Usar álcool em gel no caso de não haver disponibilidade de água e sabão;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Realizar a limpeza e desinfecção de ambientes;

Manter os ambientes ventilados;

Evitar aglomerações (comuns no período chuvoso), locais fechados e mal ventilados e contato próximo com pessoas doentes;

Usar máscara cirúrgica se estiver com síndrome gripal ou fizer parte dos grupos prioritários (imunossuprimidos, idosos, gestantes e pessoas com múltiplas comorbidades);

Manter hidratação e alimentação saudável.