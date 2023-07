Caminhão atinge poste de energia elétrica na PA-150 e deixa moradores de Tailândia sem energia

Um caminhão atingiu um poste de energia elétrica na noite desta segunda-feira (10), na altura da PA-150, em Tailândia, região do nordeste do Pará. Com a colisão, o fornecimento de energia elétrica na região elétrica foi afetado. Os moradores do entorno teriam ficado sem energia ao longo de toda a noite.

O acidente ocorreu a 18 quilômetros da sede do município. Até o momento, não se tem informações do que teria causado o acidente e se houve vítimas. Imagens do local mostram o poste destruído após ser atingido pela carreta, que também ficou danificada. Também não se tem informações sobre o trajeto que o cond

Ainda nas imagens que circulam pela internet, é possível observar alguns populares ao redor do caminhão após o acidente. A Redação Integrada de O Liberal solicitou maiores informações à Equatorial Energia para detalhar sobre o fornecimento de energia e aguarda retorno.