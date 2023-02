Cametá ganha Centro de Comando e Controle móvel com reforço policial para o Carnaval

O município de Cametá, no nordeste paraense, vai ganhar um Centro Integrado de Comando e Controle móvel (CICC) com reforço de 240 agentes de segurança, a partir da próxima sexta-feira (17). A instalação do CIIC é da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), em conjunto com os demais órgãos do sistema de segurança pública e outros parceiros, que informou que o objetivo é garantir lazer tranquilo e segurança à população durante o Carnaval. A unidade móvel, que dispõe de tecnologia para monitoramento das imagens das câmeras de segurança instaladas no município, será instalada em frente ao prédio da Prefeitura de Cametá, e funcionará nas 24 horas, entre 17 e 22 de fevereiro.

Integração e maior celeridade no atendimento e na resposta às demandas da população estão entre as vantagens do Centro Integrado móvel, informou o titular da Segup, Ualame Machado. Segundo ele, “com a ativação do CICC móvel vamos garantir ações integradas e mais céleres, prestando o atendimento a qualquer demanda em que formos solicitados. Mais de 200 agentes locais e o reforço estão garantindo as ações ostensivas, preventivas e o monitoramento 24 horas nos locais de maior circulação de pública, para que todos possam desfrutar de um lazer tranquilo e com segurança".

Rondas ostensivas e preventivas serão realizadas; monitoramento em tempo real das imagens das câmeras de segurança já em funcionamento no município; registro de ocorrências e ações de resgate e qualquer outro acionamento da população estão entre as ações previstas na Operação Carnaval 2023, que visa garantir a ordem pública e a manutenção da paz social.

Integração

As ações contarão com agentes da Segup, por meio do CICC Móvel e Grupamento Fluvial, polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros Militar e Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), que atuarão dentro das suas atribuições. "Nós fizemos um planejamento específico para cada localidade, de acordo com a necessidade local. Em Cametá, para atender à demanda desse período, estamos atuando com reforço no efetivo e a ativação do nosso Centro Integrado Móvel para monitoramento, dando mais celeridade no tempo resposta das ações que serão realizadas, viabilizando a maior segurança e agilidade no trabalho dos agentes que farão policiamento e atendimento”, reiterou Luciano de Oliveira, secretário adjunto Operacional da Segup.