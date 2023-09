Boi foge e atinge funcionário no Porto de Vila do Conde, em Barcarena

Educação

Vestibular 2024: UFPA abre inscrições para 7.445 vagas ao ano que vem

As inscrições para o PS 2024 foram abertas às 14h desta segunda-feira (4) e seguem até às 17h do dia 16 de outubro de 2023, exclusivamente por meio do site do Centro de Processos Seletivos da UFPA