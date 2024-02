Defesa animal: Belém terá Secretaria para proteção dos animais

Nesta quarta-feira, a Prefeitura Municipal de Belém irá promover a instalação oficial da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal (SEPDA) e a posse do secretário que vai gerir o órgão, Danilo Alho. A cerimônia será realizada no Palácio Antônio Lemos, localizado na praça Dom Pedro II, às 17h.

O objetivo da gestão municipal é centralizar em um único espaço institucional todas as políticas municipais direcionadas à proteção e defesa dos animais, como as de mobilidade, de proteção (interagindo com a Secretaria de Segurança Pública e a Guarda Municipal) em ações conjuntas de combate aos maus-tratos e outros delitos, além de saúde, de educação e outros serviços.

A criação da pasta é fruto de um projeto enviado à Câmara Municipal de Belém (CMB) e aprovado no mês de novembro. Com a sanção do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, a SEPDA foi oficializada no Diário Oficial do Município (DOM) em 27 de dezembro.

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo de Atualidades)