Belém sedia encontro que reúne 80 municípios da Amazônia Legal; 31 são do Pará

O ministério apresentará os índices de queda do desmatamento nos municípios prioritários, e as prefeituras relatarão suas experiências

A capital paraense irá sediar o Encontro Anual dos Municípios Prioritários para Controle do Desmatamento e Degradação, promovido pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA). O evento contará com representantes das 80 prefeituras do Programa União com Municípios (UcM), das quais 31 são do Pará — estado com maior número de municípios no UcM.

O evento do MMA é desenvolvido no âmbito do Projeto Floresta+ Amazônia, em cooperação com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), e conta com a parceria do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO) e do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM).

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Com investimento previsto de R$ 800 milhões até 2023, o UcM realiza projetos de regularização fundiária e ambiental, assistência técnica, PSA e recuperação da vegetação nativa. Para estruturar os Escritórios de Governança Ambiental nos municípios, o MMA repassou cerca de 2 mil equipamentos, como veículos, embarcações e instrumentos de monitoramento, e capacitou mais de 500 servidores municipais.

Pelo MMA, estarão presentes o secretário de Controle de Desmatamento e Ordenamento Ambiental Territorial, André Lima; o diretor do Departamento de Ordenamento Territorial, Marcelo Trevisan; e a coordenadora do UcM, Nazaré Soares. O titular da Secretaria de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade do Pará, Raul Protázio Romão, também estará presente.

O ministério apresentará os índices de queda do desmatamento nos municípios prioritários, e as prefeituras relatarão suas experiências. Também participam representantes de órgãos federais e de secretarias estaduais de meio ambiente.

Veja quais municípios do Pará vão participar

Altamira, Anapu, Bannach, Cumaru do Norte, Dom Eliseu, Itaituba, Itupiranga, Jacareacanga, Juruti, Marabá, Medicilândia, Moju, Mojuí dos Campos, Novo Progresso, Pacajá, Paragominas, Placas, Portel, Prainha, Rondon do Pará, Rurópolis, Santa Maria das Barreiras, Santana do Araguaia, Santarém, São Félix do Xingu, Senador José Porfírio, Tailândia, Tomé-Açu, Trairão, Ulianópolis e Uruará.

Serviço

Encontro Anual dos Municípios Prioritários para Controle do Desmatamento e Degradação