Paraense lança livro sobre escuta e transformação da cultura organizacional

E se as empresas realmente escutassem o que seus colaboradores têm a dizer antes de tomar decisões? A partir dessa reflexão, a empresária, consultora e escritora paraense Carla Medrado lança, no próximo dia 30 de novembro, em Belém, o livro Cultura Organizacional: Quando Escutar Transforma. A obra teve pré-lançamento na Bienal Internacional do Livro de São Paulo, em 13 de setembro, e apresenta uma metodologia de escuta estruturada para transformar relações profissionais, fortalecer a confiança e contribuir para a construção de ambientes de trabalho melhores.

Com mais de 25 anos de experiência como executiva na área de Gente e Gestão, Carla desenvolveu o método a partir de vivências em grandes organizações, como Equatorial, Light, TIM Brasil, Coca-Cola, Recofarma e BASF. A metodologia começou a ser aplicada em 2008 e foi aprofundada durante seu mestrado em Gestão Empresarial pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), em Portugal. Na pesquisa acadêmica, analisou três anos de aplicação do método e identificou uma relação estatisticamente significativa entre a escuta estruturada e a evolução dos indicadores de clima organizacional.

“Eu acredito que a teoria precisa ter a prática, e a prática precisa ter a teoria. O gestor precisa ter fundamentos para falar com sua equipe, fazer uma reunião com a diretoria, vender um projeto ou apresentar uma ideia”, explica a autora.

Na prática, a escuta estruturada consiste em organizar um processo de participação dos colaboradores, registrar suas percepções e transformar as informações coletadas em ações concretas. A proposta não significa atender a todas as solicitações, mas garantir que as pessoas recebam um retorno sobre suas contribuições, inclusive quando determinada demanda não puder ser atendida.

“Você precisa escutar genuinamente para transformar. As pessoas acham que é falando que você vai mudar, mas, antes de falar, tem que escutar. Todo mundo tem ouvido, mas eu não estou falando do ouvir. Estou falando do escutar de verdade”, destaca Carla.

A confiança é um dos pilares da metodologia. Para a escritora, quando os funcionários percebem que suas opiniões são consideradas, a relação com a liderança se fortalece. Por outro lado, ouvir sem apresentar respostas pode comprometer a credibilidade do processo. A autora ressalta que as organizações precisam ter clareza sobre o que será possível colocar em prática e também explicar os motivos quando uma sugestão não puder ser atendida.

“Escutar de verdade coloca a organização diante de um espelho, e nem sempre o que aparece nesse espelho é confortável”, afirma. Ela também resume a importância da metodologia na identificação de problemas e oportunidades: “A pesquisa mostra os números, e a escuta em grupo revela o porquê por trás deles”.

Entre as experiências que marcaram sua trajetória, Carla relembra o relato de um colaborador que afirmou que seu maior desejo era receber um bom-dia do chefe. A situação demonstra como atitudes aparentemente simples podem influenciar o ambiente de trabalho e a percepção de valorização dos funcionários. “Quanto custa um bom-dia? E qual o estrago da ausência desse bom-dia na autoestima dessa equipe?”, questiona.

O livro reúne fundamentos metodológicos, relatos pessoais, histórias reais e bastidores da aplicação do método em empresas. A publicação também dialoga com o conceito de excelência no ambiente de trabalho defendido pelo Great Place to Work (GPTW), organização da qual Carla é parceira credenciada. Uma das empresas em que atuou permaneceu por nove anos consecutivos no ranking GPTW, chegando ao grupo das 20 melhores do Brasil.

Trajetória

Após deixar a carreira executiva, em 2023, Carla fundou a consultoria IN Sight Cultura Empresarial, em São Paulo. Em 2025, depois de 17 anos morando fora do Pará, retornou a Belém, sua cidade natal, onde também passou a desenvolver projetos com pequenas e médias empresas. A consultoria atua com cultura organizacional, desenvolvimento de lideranças, pesquisas de clima, apoio à certificação GPTW e programas de bem-estar e felicidade organizacional.

Com prefácio de Tatiane Tiemi, CEO do GPTW Brasil, a publicação é direcionada a empresários, executivos, profissionais de recursos humanos, consultores, líderes e estudantes interessados em transformar as relações dentro das organizações.

“Se o livro ajudar líderes daqui a olhar para as suas equipes com mais atenção e mais coragem para agir, ele terá cumprido o seu papel”, afirma a autora.

Lançamento