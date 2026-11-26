Pará Negócios 2026 começa dia 4 de dezembro no Hangar - Centro de Conveções

A 16ª edição da Pará Negócios será, de 4 a 6 de dezembro, no Hangar – Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém, com o tema “Inovação e Negócios Sustentáveis na Amazônia”. A expectativa é receber 40 mil visitantes, reunir 360 expositores, capacitar 11 mil participantes e movimentar R$ 40 milhões em negócios.



O evento terá atividades voltadas à inovação, ao empreendedorismo, à educação e ao desenvolvimento empresarial. A realização é da Associação Comercial do Pará (ACP) e parceiros, e a feira terá palestras, rodadas de negócios, atividades de capacitação e eventos voltados a diferentes setores da economia.

Entre os destaques estão a participação da Associação Brasileira de Recursos Humanos – Seccional Pará (ABRH-PA), a VII Conferência Paraense de Contabilidade e o 20º Encontro de Educadores e Gestores.

Programação

Na programação, estão como palestrantes Arthur Igreja que abordará inteligência artificial e inovação, e Nelson Freitas que vai compartilhar experiências sobre superação, disciplina, criatividade e como transformar desafios em oportunidades.

As rodadas de negócios serão coordenadas pela Redes-Fiepa e pelo Conselho da Mulher Empresária da ACP, com o objetivo de estimular conexões comerciais e aproximar empresas de potenciais parceiros. Os visitantes também poderão participar do sorteio de um carro, conforme as regras estabelecidas pela organização.

Com expositores de diversos setores, a feira vai promover debates sobre tecnologia, bioeconomia, sustentabilidade e transição energética. Mais do que impulsionar vendas e negócios, esta edição assume o compromisso prático de cuidar do meio ambiente.

A agenda ambiental ficará sob responsabilidade da Câmara Setorial de Meio Ambiente e Sustentabilidade da ACP, com uma programação completa focada no tema "Amazônia em Movimento".

A coordenadora da Câmara Setorial de Meio Ambiente e Sustentabilidade da ACP, Camille Anijar, destaca a importância da atitude sustentável no setor produtivo, principalmente na Amazônia. “Para mim, é uma questão de coerência. Estamos na Amazônia, um ano depois da COP30, e não faz sentido uma grande feira de negócios deixar o meio ambiente de fora".

"Por isso a gente vai praticar o que fala: separar os resíduos, fazer compostagem e neutralizar o carbono do evento. Também queremos mostrar, com a bioeconomia e o desfile com material reaproveitado, que sustentabilidade gera oportunidade e renda. A Amazônia está em movimento, e o setor produtivo precisa caminhar junto”, afirmou Camille.

Na prática, a feira vai funcionar como uma vitrine de sustentabilidade. Haverá a separação e a destinação correta dos resíduos, ou seja, tudo o que for gerado nos três dias será coletado de forma seletiva, com envio dos recicláveis para reaproveitamento.

Também haverá a compostagem dos resíduos orgânicos: restos de alimentos e outros materiais orgânicos serão transformados em adubo, mostrando que o que seria descartado pode voltar para a terra.

Além disso, as emissões de gases de efeito estufa da feira serão medidas e compensadas, tornando a Pará Negócios um evento neutro em carbono.

Serviço: