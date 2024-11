Belém e mais 16 capitais terão passe livre para inscritos no Enem

Diversos municípios brasileiros anunciaram gratuidade no transporte coletivo para inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024 que farão as provas neste domingo (3) e no próximo, dia 10 de novembro.

Em Belém e mais 16 capitais brasileiras, o passe livre valerá somente para alguns dos modais disponíveis como metrô, trens, ônibus ou bicicletas compartilhadas.

Em outras cidades brasileiras, os gestores locais anunciam medidas relativas ao transporte como: reforço no número de linhas em circulação, ativação de linhas que normalmente não operam aos domingos, ampliação de horário de funcionamento durante as provas e redução de intervalos entre as viagens.

Durante o mês de outubro, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes), que representa cerca de 40 milhões de estudantes do país, solicitou aos governos estaduais e do Distrito Federal e às prefeituras das 27 capitais brasileiras a gratuidade no transporte público para inscritos no exame, visando garantir a participação do maior número possível de jovens.

Segundo a instituição, em média, cerca de 48% dos estudantes inscritos no exame que faltaram aos dias de provas por dificuldades financeiras para pagar a passagem do transporte público.

Capitais com gratuidade

⁠Aracaju;

Belém e região metropolitana;

Belo Horizonte – bicicletas compartilhadas grátis;

Boa Vista – a partir de solicitação dos estudantes à prefeitura

Campo Grande;

Florianópolis – declaração de reembolso;

Fortaleza;

João Pessoa;

Maceió;

Natal;

Porto Alegre – cartão TRI liberado para estudantes;

Porto Velho – para estudantes da rede pública;

Rio Branco;

Salvador – governo estadual garante gratuidade do metrô

São Luís;

São Paulo; e

Teresina

Outros municípios também oferecerão transporte gratuito neste domingo e no dia 10 para facilitar o deslocamento dos candidatos até os locais de prova:

Região metropolitana de Teresina

região metropolitana de Belém;

Laguna (SC);

Lauro de Freitas (BA) – metrô;

Maringá (PR);

Paraíba – transporte intermunicipal gratuito;

Poá (SP);

região metropolitana do Recife;

Rondonópolis (MT);

Santa Cruz do Sul (RS);

Sapucaia do Sul (RS);

Sobral (CE);

Toledo (PR)

Quatis (RJ);

Mendes (RJ);

Paracambi (RJ);

Volta Redonda (RJ)

Enem

Ao todo, mais de 4,3 milhões de inscritos farão as provas do Enem em 1.753 municípios. Os exames serão aplicados em cerca de 10 mil locais, como escolas e faculdades, que abrigam cerca de 140 mil salas de aplicação.

Os candidatos devem consultar o local onde farão as provas na Página do Participante do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) com login e senha do site Gov.br.

O candidato deve ir ao local de provas com antecedência considerando possíveis imprevistos. Nos dois domingos de realização do exame, os portões de acesso aos locais de provas serão abertos ao meio-dia e fechados às 13h (horário de Brasília).