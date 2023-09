Barco Hospital Papa Francisco realiza mais de 5 mil atendimentos em Terra Santa, no Baixo Amazonas

Ao concluir sua 79ª expedição, o Barco Hospital Papa Francisco realizou mais de cinco mil atendimentos no município de Terra Santa, no Baixo Amazonas paraense. Trata-se de uma iniciativa da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), executada em parceria com a Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus.

Há mais de quatro anos o barco leva saúde para as comunidades ribeirinhas paraenses de difícil acesso por via terrestre. A 79ª expedição ocorreu entre os dias 24 e 30 de agosto e proporcionou mais de cinco mil serviços de saúde realizados para a população da região. Ao todo, foram realizadas mais de 800 consultas médicas, divididas entre as seguintes especialidades: oftalmologia, pediatria, neurologia, dermatologia, anestesiologia e cirurgia geral.

Em procedimentos e consultas odontológicas, a expedição em Terra Santa totalizou 330 atendimentos. Um dos procedimentos precisou ser realizado com anestesia geral do paciente. Graças ao trabalho dos profissionais e estrutura oferecida pelo Barco Hospital, a cirurgia foi bem-sucedida.

Na parte de exames, a expedição totalizou mais de 1.300 realizados, divididos em laboratoriais, mamografia, métodos gráficos, oftalmológicos, raio-x e ultrassonografia. Foram realizados 914 serviços de triagem de enfermagem, além da distribuição de mais de 400 kits de farmácia.

Mais de 30 médicos e voluntários atuaram nesta expedição

Nesta expedição, o Barco Hospital Papa Francisco contou com uma equipe de mais de 30 profissionais, incluindo médicos voluntários. A embarcação possui capacidade para realização de cirurgias de baixa e média complexidade. Na 79ª expedição, foram realizadas 87 cirurgias, além de 29 internações.

O coordenador das atividades do projeto, Frei Afonso Obici, comentou sobre a 79ª expedição: “É uma satisfação enorme contribuir com as estratégias de saúde do Pará. É sempre uma alegria ouvir os relatos da população e saber que este projeto tem sido uma resposta aos anseios de saúde, além de contribuir para redução das filas de espera para realização de procedimentos e consultas”.

O secretário de Saúde do Estado, Rômulo Rodovalho, celebrou o sucesso de mais uma expedição do Barco Papa Francisco, destacando o compromisso do Estado de levar saúde por todo o Pará. "Recentemente celebramos quatro anos de atuação do Barco Hospital, parabenizo novamente pelo bom trabalho realizado”, afirmou.

A 80ª expedição será realizada no município de Curuá, também na região do Baixo Amazonas. O Barco Hospital Papa Francisco atenderá a população da cidade entre os dias 6 e 13 de setembro.