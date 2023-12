Autorizações online para viagens de menores crescem 85% no Pará, em 2023; veja como obter

Em comparação ao verificado em 2022, o período de férias escolares em 2023 no estado do Pará registrou um aumento de 85% na emissão de Autorizações Eletrônicas de Viagens de menores (AEV). A informação foi repassada pela Associação dos Notários e Registradores do Pará (Anoreg/PA).

Esse documento é emitido virtualmente se apresenta como necessário para menores de idade desacompanhados ou acompanhados por apenas um responsável em viagens aéreas nacionais ou internacionais. Enquanto os meses de julho e dezembro deste ano somaram 96 autorizações emitidas, o mesmo período do ano passado contou com 52 documentos.

Como solicitar uma AEV?

O processo de emissão da Autorização Eletrônica de Viagem é realizado por meio da plataforma e-Notariado (e-notariado), ambiente digital nacional para realização de atos notariais, onde os responsáveis deverão abrir uma solicitação pela área “cidadão” do site, preenchendo as informações necessárias.

Com a solicitação completa, o cidadão poderá escolher se prefere emitir o documento digital de forma presencial, em balcão de atendimento do cartório mais próximo do CEP de residência, ou de forma totalmente remota, por meio de videoconferência.

Para a emissão do ato por videoconferência, os pais devem possuir um certificado digital padrão ICP-Brasil ou Certificado Notarizado, emitido gratuitamente também pelos Cartórios de Notas.

Uma vez realizada, a AEV terá validade pré-determinada pelos requerentes e poderá ser acessada a qualquer momento e de qualquer lugar do mundo pelo site ou app do e-Notariado, garantindo a segurança na identificação de pais, responsáveis e menores em viagens nacionais e internacionais.

Alternativa

O modelo online de AEV, lançado em julho de 2022, oferece uma alternativa eletrônica ao ato físico, que é realizado presencialmente por meio do Reconhecimento de Assinatura por Autenticidade. A AEV permite que o processo seja realizado por videoconferência entre os responsáveis do menor e um tabelião, sendo arquivada pelo app e-Notariado. Validado por QR Code em documento PDF, o ato digital mitiga perdas ou extravios recorrentes ao formulário impresso, além de ser revogável a qualquer instante pelos responsáveis do menor em qualquer lugar do mundo, como repassa a Anoreg/PA.

Regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) por meio dos Provimentos nº 103/2020 e nº 120/2021, e desenvolvido pelo Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal (CNB/CF), o documento nato-digital tem uma média de 12 solicitações mensais, enquanto nos meses de férias esta média sobe para 27 AEVs emitidas, um aumento de 114%. Já as férias de 2023 registraram um aumento de 287% na média mensal de solicitações, com recorde em julho deste ano, com 65 documentos distintos emitidos.

Turismo

Segundo a presidente do Colégio Notarial do Brasil – Seção Pará (CNB/PA) e diretora da Anoreg/PA, Larissa Rosso, os dados mostram a retomada das viagens familiares após a pandemia de covid-19.

“Historicamente o fim de ano registra um aumento de viagens de menores, mas os números de 2023 reforçam a ideia de que o turismo ainda está retomando seus patamares pré-pandemia ou até mesmo ganhando força no último ano”, diz Larissa, ao lembrar que a emissão digital da AEV traz celeridade e facilidade aos pais. “Fazer o ato online permite ainda a resolução de problemas de última hora, quando a pessoa já está a caminho do aeroporto ou no check-in e esqueceu da autorização”, completa.