Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Atendimento pediátrico ganha reforço no acolhimento de crianças e familiares em hospital

Ambiente lúdico e seguro transforma a experiência de crianças durante a espera por atendimento pediátrico no Hospital Municipal Dr. Afonso Rodrigues de Almeida Neves (HMRAN)

O Liberal
fonte

Ambiente lúdico e higienizado transforma experiência de pequenos pacientes em unidade de saúde (Divulgação)

Com atendimento pediátrico mais acolhedor e humanizado, o Hospital Afonso Rodrigues de Almeida Neves (HMARAN) inaugurou o “Espaço Brincar”, um ambiente especialmente planejado para oferecer conforto, leveza e bem-estar às crianças durante o período de espera por consultas.

O espaço foi desenvolvido com atenção às necessidades dos pequenos pacientes, proporcionando um ambiente lúdico e seguro. “Em hospital é comum observar crianças inquietas, chorosas e com dificuldade em aguardar, situação que também gerava angústia nos responsáveis, que buscavam alternativas para distraí-las”, explica a  gerente administrativa da unidade, Thamires Raiol.

Com a criação do Espaço Brincar, esse cenário foi transformado. Agora, as crianças podem se distrair e brincar enquanto aguardam, tornando o momento mais tranquilo, agradável e acolhedor. A iniciativa já demonstra resultados positivos, com alta adesão e satisfação por parte dos pequenos pacientes e de seus acompanhantes.

Evelyn Ferreira, 23, mãe do pequeno Yan Gabriel, de 1 ano e 9 meses, pontua que o espaço serve, também, para desestressar as crianças durante a espera. “O espaço é excelente para as crianças. Mantê-las entretidas e confortáveis enquanto aguardam qualquer procedimento é importante para que a espera se torne mais leve, tranquila e até divertida, contribuindo para uma experiência mais positiva tanto para os pequenos quanto para nós, responsáveis”, pontua.

Além do conforto e da proposta de humanização, o HMARAN reforça seu compromisso com a segurança: o espaço passa por higienização diária, garantindo um ambiente limpo e adequado para todos.

“É importante reforçar que o cuidado com o paciente vai além do atendimento clínico. Pensar em um ambiente acolhedor, seguro e humanizado, especialmente para as crianças, faz toda a diferença na experiência dentro do hospital. O Espaço Brincar foi idealizado justamente para proporcionar mais conforto, tranquilidade e bem-estar aos pequenos e seus familiares durante a espera”, finaliza Thamires.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

HOSPITAL
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

Estágio

Ciee anuncia 73 vagas de estágio disponíveis no Pará; confira as oportunidades

Atendimento presencial do CIEE em Belém ocorre no Edifício Síntese 21, na Av. Conselheiro Furtado, na Cremação

27.04.26 7h30

UFPA

UFPA promove campanha solidária para apoiar vítimas das enchentes no Pará

Universidade mobiliza doações e articula distribuição para famílias atingidas pelas chuvas

26.04.26 14h30

INVESTIGAÇÃO

Relação da Aselc e de membros da família Sefer já foi denunciada pelo Ministério Público do Pará

Na época, o promotor Sávio Brabo abriu procedimento preparatório e solicitou esclarecimentos ao então Procurador Geral do Estado (PGE) Ricardo Sefer, que atualmente é secretário de Estado de Educação do Pará

24.04.26 8h19

PARÁ

Organização social ligada à família Sefer é alvo de operação sobre fraudes em contratos hospitalares

A Associação de Saúde, Esporte, Lazer e Cultura (ASELC) administra atualmente quatro hospitais regionais no estado. Policiais federais estiveram na sede da Aselc, que fica no bairro da Cremação, em Belém

24.04.26 7h55

MAIS LIDAS EM PARÁ

PERIFERIA

'Tá destravado':17 meses após promessa,‘Mata Fome’ afunda e prefeito decreta emergência sem contrato

Em 25 de novembro de 2024, o prefeito eleito de Belém, Igor Normando, publicou um vídeo nas redes sociais em que aparecia com um sorriso largo: “Turma, tá destravado”

26.04.26 11h00

SAÚDE

Pará registrou mais de 12 mil óbitos por infarto, insuficiência cardíaca e AVC, em 2025

Dia 26 de abril é celebrado como Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial

26.04.26 14h33

CANAL

Mata Fome: Moradora relata medo constante de alagamentos

A empregada doméstica Ana Cláudia Ferreira da Silva, de 37 anos, moradora da Pratinha 2, em Belém, fala de medo e insegurança vividos durante as chuvas intensas

26.04.26 11h30

PARÁ

Organização social ligada à família Sefer é alvo de operação sobre fraudes em contratos hospitalares

A Associação de Saúde, Esporte, Lazer e Cultura (ASELC) administra atualmente quatro hospitais regionais no estado. Policiais federais estiveram na sede da Aselc, que fica no bairro da Cremação, em Belém

24.04.26 7h55

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda