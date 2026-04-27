Atendimento pediátrico ganha reforço no acolhimento de crianças e familiares em hospital

Com atendimento pediátrico mais acolhedor e humanizado, o Hospital Afonso Rodrigues de Almeida Neves (HMARAN) inaugurou o “Espaço Brincar”, um ambiente especialmente planejado para oferecer conforto, leveza e bem-estar às crianças durante o período de espera por consultas.

O espaço foi desenvolvido com atenção às necessidades dos pequenos pacientes, proporcionando um ambiente lúdico e seguro. “Em hospital é comum observar crianças inquietas, chorosas e com dificuldade em aguardar, situação que também gerava angústia nos responsáveis, que buscavam alternativas para distraí-las”, explica a gerente administrativa da unidade, Thamires Raiol.

Com a criação do Espaço Brincar, esse cenário foi transformado. Agora, as crianças podem se distrair e brincar enquanto aguardam, tornando o momento mais tranquilo, agradável e acolhedor. A iniciativa já demonstra resultados positivos, com alta adesão e satisfação por parte dos pequenos pacientes e de seus acompanhantes.

Evelyn Ferreira, 23, mãe do pequeno Yan Gabriel, de 1 ano e 9 meses, pontua que o espaço serve, também, para desestressar as crianças durante a espera. “O espaço é excelente para as crianças. Mantê-las entretidas e confortáveis enquanto aguardam qualquer procedimento é importante para que a espera se torne mais leve, tranquila e até divertida, contribuindo para uma experiência mais positiva tanto para os pequenos quanto para nós, responsáveis”, pontua.

Além do conforto e da proposta de humanização, o HMARAN reforça seu compromisso com a segurança: o espaço passa por higienização diária, garantindo um ambiente limpo e adequado para todos.

“É importante reforçar que o cuidado com o paciente vai além do atendimento clínico. Pensar em um ambiente acolhedor, seguro e humanizado, especialmente para as crianças, faz toda a diferença na experiência dentro do hospital. O Espaço Brincar foi idealizado justamente para proporcionar mais conforto, tranquilidade e bem-estar aos pequenos e seus familiares durante a espera”, finaliza Thamires.