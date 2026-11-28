Arquidiocese orienta fiéis sobre saúde para o Círio de Santarém neste domingo

Recomendações incluem hidratação, proteção contra o sol e atenção especial a pessoas vulneráveis devido à fumaça dos incêndios florestais

As orientações consideram a situação de emergência em saúde pública declarada em Santarém em decorrência da fumaça dos incêndios florestais e reforçam a importância da hidratação ( Foto: Agência Santarém | Prefeitura de Santarém (Arquivo) )

A Arquidiocese de Santarém divulgou, neste sábado (28), nota orientativa com recomendações de saúde e prevenção para os fiéis que participarão da Trasladação e do Círio de Nossa Senhora da Conceição 2026. As orientações consideram a situação de emergência em saúde pública declarada no município em decorrência da fumaça dos incêndios florestais e reforçam a importância da hidratação, da proteção contra o sol e dos cuidados especiais com pessoas mais suscetíveis aos efeitos das condições ambientais.

Neste sábado (28) haverá Trasladação, com Santa Missa às 19h, na Praça da Matriz, seguida da procissão até a Igreja de São Sebastião. E, no domingo (29), o Círio, com Santa Missa às 6h, em frente à Igreja de São Sebastião, seguida da procissão, com saída prevista para 7h.

A nota é assinada pelo Arcebispo Metropolitano de Santarém, Dom Irineu Roman. “Este é um momento especial de fé, devoção e comunhão, que reúne milhares de pessoas em homenagem à Imaculada Conceição. Por essa razão, a procissão do Círio será realizada no período da manhã, com início nas primeiras horas do dia, buscando aproveitar as temperaturas geralmente mais amenas, antes do período de maior intensidade do calor”, diz.

“A Arquidiocese de Santarém reforça que o cuidado com a saúde e a preservação da vida também são expressões de nossa fé. Por isso, convida todos a acolherem estas orientações, para que possamos celebrar o Círio com devoção, responsabilidade e cuidado com o próximo. Que Maria Imaculada, Mãe do povo fiel, interceda por todos nós e nos abençoe neste Círio”, afirma.

VEJA MAIS:

A situação de emergência em saúde pública foi declarada em Santarém, por meio do Decreto Municipal nº 852/2026, em decorrência dos impactos causados pela fumaça dos incêndios florestais.

Orientações da Arquidiocese de Santarém

Hidrate-se e proteja-se do sol

Beba água antes, durante e após as procissões.

Leve sua própria garrafa de água. Haverá pontos de distribuição ao longo do percurso, mas é importante manter-se hidratado durante todo o trajeto.

Utilize chapéu ou boné, sombrinha e protetor solar para se proteger da exposição ao sol.

Redobre os cuidados com a saúde

Crianças, idosos, gestantes e pessoas com problemas respiratórios ou outras comorbidades devem evitar participar das procissões, considerando os riscos à saúde decorrentes das condições ambientais.

As pessoas desses grupos poderão acompanhar a programação de casa, pelas transmissões da Rádio Rural de Santarém e da TV Encontro.

Fique atento aos sinais do seu corpo

Observe o aparecimento de sintomas como tosse, irritação nos olhos ou na garganta e dificuldade para respirar.