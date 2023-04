Aniversário de Marituba conta com entrega de cestas de alimentos, reinauguração de escola e show

Na próxima sexta-feira (21), o município de Marituba, na Região Metropolitana de Belém, comemora 29 anos de emancipação política e para celebrar a data, a prefeitura do município realiza uma extensa programação com inaugurações, entregas de obras, assinatura de termos de cooperação, missa campal e show cultural. A programação inicia nesta terça-feira (18) e prossegue até a segunda-feira (24).

Nesta terça-feira (18), às 10h, na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SEMASC), haverá a assinatura do Termo de Cooperação com a Central de Abastecimento do Pará (Ceasa). Pela cooperação, todos os meses, serão doadas 50 cestas de alimentos que serão destinadas às famílias atendidas nos programas sociais da secretaria.

A iniciativa faz parte do projeto “Banco de Alimentos”, das Centrais de Abastecimento do Pará (Ceasa), que entrega cestas com frutas, legumes e verduras, alimentos frescos em condições adequadas de consumo e com valor nutricional garantido. À noite, às 19h, será celebrada uma missa campal na Concha Acústica da Praça da Matriz de Marituba. Na ocasião o município receberá a visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima.

Na quinta-feira (20), a prefeitura municipal fará a reinauguração da Escola Municipal Professora Nadeia Guimarães dos Santos. Com 255 alunos, a escola passará a contar com 9 salas de aula que receberá até 415 alunos do fundamental menor (1º ao 5º ano), nos turnos manhã e tarde.

No mesmo dia, às 16h, será entregue o Centro de Fisioterapia, localizado no bairro Dom Aristides, ao lado do Centro de Diagnóstico. O centro irá atender uma média de 100 pessoas diariamente nas modalidades Ortopedia, Traumatologia, Fisioterapia Ginecológica, Pós-Operatório, Neurológico, Respiratório e Ginástica Terapêutico.

Para o dia do aniversário de Marituba, na sexta-feira (21), às 9h, está programada a entrega da pavimentação asfáltica da Rua Fernando Correia, no bairro do Almir Gabriel, um dos mais populosos do município. À noite, a partir de 21h, na praça da Matriz, a população contará com show de atrações da região.

No mesmo dia, às 15h, o município também receberá a sede do Conselho Tutelar I que será entregue à população após passar por serviços de reforma e ampliação. A sede fica localizada na Rua João Paulo II, número 82, no bairro de Dom Aristides.

O prédio será entregue com acomodações modernas e confortáveis para ofertar um serviço de qualidade à população. O Conselho Tutelar I atende 11 bairros: Cita Marys, Pedreirinha, São José, Dom Aristides, Bairro Novo, São Francisco, União, Viver Melhor, Bela Vista e Cerâmica

A programação encerra na segunda-feira (24) com a presença do Governador Helder Barbalho que estará em Marituba para a entrega do benefício do programa Sua Casa para famílias do município. O evento será realizado na Escola Municipal Renausto Amanajás, no bairro de Dom Aristides, às 16h.

História

A cidade nasceu em função da Estrada de Ferro de Bragança. Com a construção das oficinas dos trens às margens da via-férrea, surgiu a necessidade de construir uma vila de casas para abrigar os operários de construção e outros funcionários da estrada.

A construção da vila foi concluída em 1907 dando origem ao povoado de Marituba. Na época, as terras do local pertenciam ao município de Belém e em 1943 passaram a fazer parte do município de Ananindeua, criado neste mesmo ano. Já em 1961, o território passou a pertencer ao município de Benevides.

O nome Marituba tem origem na língua indígena Nheengatu que significa “Lugar abundante de Maris (ou Umaris)”, que é uma árvore pertencente à família das Icacináceas, “Tuba” significa “lugar abundante”.

Marituba foi oficialmente fundada 1994, com a criação da Lei Estadual nº 5.857, de 22 de setembro de 1994, que a desmembrou do município de Benevides. Atualmente, o município conta com uma população estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 135.812 pessoas.