Ananindeua conclui primeira parte da obra do canal dos macacos

Após dez meses de obras, a primeira etapa da drenagem do Canal dos Macacos, que passa pelos bairros de Águas Brancas e Águas Lindas, foi concluída. O trecho foi oficialmente entregue à população no último domingo (26).

A primeira etapa, iniciada no dia 18 de abril do ano passado, consumiu dez meses de limpeza e alargamento dos oitocentos metros de extensão do canal, além da instalação da nova rede de drenagem, terraplenagem e construção da galeria de águas pluviais, segundo a Sesan (Secretaria Municipal de Saneamento).

A segunda etapa corresponde à obras que ligarão os canais do Macaco ao das Toras, no bairro das Águas Brancas. Já a terceira fase é a terraplanagem, meio fio, pavimentação, sinalização e a substituição das luminárias a vapor para LED da Passagem Jerusalém, no bairro de Águas Brancas, até a Travessa Coletora Sul, no bairro de Águas Lindas.

Apesar de ligar os bairros Águas Lindas e Águas Brancas, não será permitido o trânsito de automóveis nas duas margens do canal, pois o serviço feito é para receber o volume de água em um local próprio e que suporte armazenar sem oferecer o risco de alagamento.

“Quando a gente fala em saúde a gente deve investir na construção de policlínicas e reforma de unidades básicas, abastecendo com remédios e garantindo a presença de médicos, mas saúde também é prevenção e uma das formas de garantir que as pessoas não adoeçam é garantir saneamento básico. E é justamente o que nós estamos fazendo hoje entregando o Canal dos Macacos saneado para evitar inundações e alagamentos aqui na Passagem Jerusalém”, disse o prefeito.