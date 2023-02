Alunos do Pará têm destaque nacional em competição de eficiência energética

Vinte e dois alunos da Escola Estadual Placídia Cardoso, no Pará, tiveram bom desempenho e foram premiados nesta quarta-feira (15), na Olimpíada Nacional de Eficiência Energética, iniciativa da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), com coordenação do Instituto da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (IAbradee). Foram 9 medalhas de ouro, 10 de prata e 3 de bronze. A ''Olimpíada'' é direcionada para estudantes dos 8º e 9º anos do ensino fundamental de todo o Brasil.

A competição incentiva os adolescentes a aprenderem mais sobre o uso racional e consumo consciente de energia elétrica. E, também, descobrirem maneiras de incluir práticas da eficiência energética no cotidiano. O torneio foi realizado em parceria com as concessionárias de energia, e um dos objetivos é formar agentes multiplicadores. A premiação dos estudantes foi realizada na quadra esportiva da unidade, localizada no bairro Jurunas, em Belém. O estudante da 1ª série do ensino médio, mas que à época da competição estava no 9º ano, Gabriel Lopes, tem grande orgulho pela conquista do ouro.

"Esta conquista representa muito para mim. Foram três dias consecutivos de estudo para a prova. Foi a minha primeira vez, me dediquei ao máximo e tive muito êxito. Durante esse processo, aprendi várias coisas novas. A calcular, por exemplo, o consumo de energia. O consumo de cada aparelho, os símbolos também", disse Gabriel.

O professor de física e coordenador do projeto na escola Placídia Cardoso, José Cleófas, aposta neste tipo de torneio educativo. "Esse conteúdo aguça o conhecimento e instiga a mudança de hábito nos seus ambientes de convívio, como desligar lâmpadas em casa, na hora do banho desligar a água no momento em que está passando o sabonete. As competições foram realizadas em outubro do ano passado, por meio da internet, e promovem o conhecimento ambiental. São desafios gamificados, além das provas objetivas", diz o professor.

Mulheres na ciência

A Escola Estadual Placídia Cardoso tem diversos projetos que oportunizam novos conhecimentos, atentando para a presença de mulheres nas atividades pedagógicas. Das 22 medalhas, 14 foram conquistadas por estudantes paraenses. Uma das medalhistas exitosas foi a estudante do 9º ano do ensino fundamental, Samylla Sales. "foi uma conquista e tanto. Isso prova que somos capazes de realizar nossos sonhos. Eu me desafiei e consegui esse presentão. Isso também me proporcionou mudanças de hábito. Eu não deixo mais luzes ligadas, evito ligar o ar-condicionado e reduzi o tempo de banho", contou a estudante que sonha em ser perito criminal.

O secretário de educação do Pará, Rossieli Soares, comentou sobre a importância do tema energético. "Nós estamos no coração da Amazônia, então educar nossos alunos sobre o impacto da economia de energia no meio ambiente é fundamental. A partir da educação garantimos mudança não só no âmbito escolar, mas em toda a sociedade, a começar pela experiência levada por nossos alunos premiados para suas próprias casas. É sempre muito gratificante assistir o crescimento dos estudantes e reconhecer devidamente o empenho de cada um em adquirir conhecimento”, frisou.