Agrovila de Macapazinho, em Castanhal, realiza o 96º Círio de Nossa Senhora de Nazaré

A agrovila de Macapazinho, em Castanhal, nordeste do estado, celebrou neste domingo (06), o 96º Círio de Nossa Senhora de Nazaré, a principal festa religiosa da comunidade quilombola. As homenagens iniciaram com uma missa realizada, na comunidade Boa Vista, de onde saiu a romaria fluvial pelas águas do rio Apeú.

O padre da comunidade, Adriano Nogueira, falou da importância de manter viva a tradição em adoração a mãe de Jesus nas duas comunidades que homenageiam a Nossa Senhora.

“Nossa Senhora é a mãe de todos nós e Boa Vista e Macapazinho fazem essa homenagem genuína a ela. Essa tradição deve ser perpetuada por gerações. Estamos perto de comemorar 100 edições do círio das águas e ele abre os demais por que é o primeiro a ser realizado na região”, disse o padre.

A imagem foi conduzida em uma embarcação, onde estavam as crianças vestidas de anjinhos, e foi seguida por cerca de 20 barcos e canoas com os fiéis. O percurso tem três quilômetros e faz parte da tradição o barco que leva a imagem de Nossa Senhora de Nazaré ir na frente conduzindo os demais.

Muitos fiéis estavam pela primeira vez participando da homenagem a Nossa Senhora, como o autônomo Joel Silva, de Belém.

‘Vim a convite de uma amiga que mora aqui na comunidade e estou achando tudo muito diferente e muito bonito”, disse o morador de Belém.

Da capital paraense também veio a dona de casa Samara Silva. “Eu amo Nossa Senhora por tudo que ela já fez na minha vida e estar aqui não tem preço. E quando fomos convidados para vir para cá foi uma grande emoção. Já participamos de tantas precisões e Círios, mas este está sendo muito especial mesmo”, contou a belenense.

O percurso da comunidade de Boa Vista até Macapazinho durou pouco mais de uma hora. E quando a imagem chegou no pequeno trapiche foi recebida por centenas de pessoas.

Do barco a imagem de Nossa Senhora foi colocada pelo padre Adriano Nogueira, em uma berlinda ornamentada com flores rosas e amarelas. Nossa Senhora foi conduzida em uma pequena romaria pelas ruas e depois foi recebida na pracinha do coreto, onde foi realizada mais uma missa.

História

A tradição é muito grande na comunidade. Tudo começou no ano de 1927, quando o músico Emílio do Rosário, que dava aulas em Macapazinho sofreu um acidente de barco a caminho de Belém e somente ele se salvou e por isso fez a promessa a Nossa Senhora de que faria um Círio em sua homenagem pelas águas do rio Apeú, em forma de agradecimento, como explica Lukas Reis, coordenador do Círio de Macapazinho.

“Ele era de Caraparú e nessa época era comum as pessoas usarem os rios como meio de transporte porque ainda não tinha estrada. E o que os antigos contam é que ele dava aulas e tocava aqui em Macapazinho. Ele sabia que na comunidade todos tinham uma grande devoção a Nossa Senhora de Nazaré e na hora do naufrágio lembrou dela e fez a promessa. Foi assim que nasceu o Círio”, contou o coordenador da festividade Lukas Reis.