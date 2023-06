A 3ª edição do Pedal da Cooperação em Castanhal ocorre em Julho

Para celebrar o Dia de Cooperar - Dia C, as cooperativas que atuam em Castanhal, na Grande Belém e em municípios vizinhos, realizam nos dias 30 de junho e 01 de julho de 2023, a 3ª edição do Pedal da Cooperação. O evento é organizado pela Cooperativa de Educadores Autônomos de Castanhal – CEAC e pela Sicredi, também com a realização das cooperativas que atuam na região como COOPASMIG e Sicoob Cooesa, além das parcerias com a prefeitura de Castanhal, SENAI e apoio do Sistema OCB SESCOOP Pará.

O objetivo do evento é promover a saúde e o cooperativismo e tem como maior atração o passeio ciclístico, que será realizado pela terceira vez em Castanhal, no dia 1 de julho, às 16h, com um percurso de 16 quilômetros que vai da praça do Estrela até a vila do Apeú. O encerramento será com atrações culturais e sorteio de brindes.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas online ou presencialmente em uma das unidades da CEAC, com a doação de 3 kg de alimento não perecível. Os alimentos coletados serão doados a entidades de apoio social que atuam em Castanhal e região.

VEJA MAIS

O Dia C

O Dia de Cooperar surgiu em 2009, com o objetivo de aplicar princípios e valores cooperativistas e promover um movimento de solidariedade e voluntariado. Em 2022, no Pará, o Dia C alcançou 7 mil beneficiários, mais de 600 voluntários e contou com a participação de nove cooperativas. É uma iniciativa realizada pelas cooperativas com o apoio da OCB Sescoop Pará e busca levar serviços e cooperação para as comunidades locais.

Kit participação

Os participantes que confirmarem suas inscrições através da doação de alimentos, terão direito ao kit de participação, que contém camisa, sacochila e squezze, que poderá ser retirado a partir de 26 de junho nas unidades da CEAC ou nos dias 30 de junho e 01 de julho, na praça do Estrela.

A pré-inscrição on-line, com entrega presencial dos alimentos, pode ser realizada através do link: https://forms.gle/WJukRW1wBWrHrxy97

Locais da inscrição

Escola ABC - Rua Eusébio Foreliza, 3986 - Santa Lídia (link no Maps)

Escola Alegria do ABC - Passagem Textil, 271 – Ianetama (link no Maps)

Escola Dr Erivaldo de Jesus Araujo - Rua Dr. Adailson da Silva Rodrigues – Jaderlândia (link no Maps)

Escola Fátima Lindolfo - Av. Cristo Rei – Triângulo (link no Maps)

Escola Marwin - Al. 7 de Setembro – Pirapora (link no Maps)

Escola São Miguel Arcanjo - Alameda Riachuelo, SN – Milagre (link no Maps)

Na Praça do Estrela: Inscrições, doações e entrega de kits nos dias 30 de junho das 17h às 20h, e no dia 01 de julho, das 09h às 15h.

Programação

Dia 30 de junho, sexta-feira, das 15h às 20h:

• Serviço gratuito de corte de cabelo - Instituto Embelleze;

• Inscrições, coleta de doação dos alimentos e entrega de kit do pedal;

• Atividades e exposições dos alunos das escolas CEAC;

• Apresentação do resultado de projetos do Programa Cooperjovem;

• Atividade física: dança e ginástica no palco;

• Atração musical no palco.

Dia 01 de julho, sábado, das 07h às 12h:

• Atividade física no palco com alongamento e ginástica;

• Inscrições, coleta de doação dos alimentos e entrega de kit do pedal;

• Emissão grátis de documentos: carteira de identidade;

• Consultoria sobre legalização de MEI e empresas com SEBRAE;

• Serviços de saúde: aplicação de vacina, medição de pressão e glicose.

Dia 01 de julho, sábado, das 14h às 18h:

• Concentração e saída do Pedal da Cooperação;

• Ginastica e atividade física no palco;

• Sorteio de brindes.