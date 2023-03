1ª Corrida e Caminhada da Cooperação em Belém ocorrem em abril

Para celebrar o Dia de Cooperar (Dia C) em Belém, a 1ª Corrida e Caminhada da Cooperação será realizada no dia 16 de abril, domingo, com concentração às 5h30 e largada às 6h, no Portal da Amazônia. A ação é promovida pelas cooperativas Unimed Belém, Uniodonto Belém, Sicredi Norte, Sicoob Cooesa, Sicoob Unidas, Cresol Transamazônica e Concaves e conta com apoio do Sistema OCB/PA.

Com o objetivo de incentivar a prática esportiva, a cooperação, o voluntariado e a solidariedade, a largada e volta da Corrida e Caminhada será em um dos principais pontos turísticos da cidade, o Portal da Amazônia. Cada modalidade terá um percurso diferente. A corrida irá passar pela Rua do Arsenal, Óbidos, Ângelo Custódio, Tamandaré, Gama Abreu, Nazaré, Generalíssimo, Brás de Aguiar, Serzedelo, Conselheiro, Roberto Camelier, Tamoios e Bernardo Sayão, com a duração de quase duas horas.

Já na caminhada, o percurso é menor, passando pela Mundurucus, Travessa Tupinambás, Arcipreste Manoel Teodoro, Travessa Carlos de Carvalho, Triunvirato e Rua do Arsenal, com a duração prevista de uma hora.

Os oitos primeiros colocados na corrida irão receber 500 reais, sendo três mulheres, três homens e dois PCDs, que no ato da retirada do prêmio devem apresentar algum documento que comprove a sua condição.

Durante o evento, o DJ animará os participantes e serão distribuídos água e kits de lanche com frutas e suco natural para mantê-los hidratados. O evento é aberto ao público e para participar, deve ser doado três quilos de alimento não perecível.

Todos os alimentos arrecadados serão doados para duas instituições: a Creche Lar Cordeirinho de Deus, que atende crianças com famílias em situação de vulnerabilidade e a Creche Professora Edelburga Queiroz, que atende filhos de catadores de materiais recicláveis e a comunidade em Icoaraci.

As inscrições devem ser feitas através do link corridaecaminhadadacooperacao até o dia 14 de abril. Para confirmar a inscrição, o participante deverá doar três quilos de alimentos não perecíveis, na sede do Sistema OCB/PA, localizado na avenida Conselheiro Furtado, 1693, no bairro da cremação, tendo direito ao kit que contém camisa, sacochila e boné, que poderão ser retirados a partir do dia 12 de abril até o dia 15 de abril, de 08h às 12h e de 13h às 17h. No dia 15 de abril, a retirada será das 08h às 12h.

O Presidente do Sistema OCB/PA, Ernandes Raiol, conta que a ação reforça o comprometimento do movimento com a comunidade e faz com que o cooperativismo alcance mais pessoas. "As celebrações do Dia C unem solidariedade, bem-estar e cooperação. A força do cooperativismo fica em evidência, e com isso as comunidade entende sobre a responsabilidade social e a intercooperação são de suma importância para uma sociedade mais justa.”, falou o presidente

Dia C

O Dia de Cooperar nasce dessa perspectiva e, desde 2009, vem promovendo um grande movimento de solidariedade e voluntariado que, em 2022, no Estado do Pará, alcançou quase 7 mil beneficiários, mobilizou mais de 600 voluntários e contou com o envolvimento de 9 cooperativas, realizando 30 iniciativas. Tudo isso partindo de ideias simples, mas com o compromisso de integrar pessoas, mobilizar recursos, aplicar os princípios e valores cooperativistas, gerando uma rede de cooperação e transformação social.

O Sistema OCB Pará é coautor dessas ações desde 2014, uma vez que as cooperativas, através de seus projetos, beneficiaram diretamente mais de 150 mil pessoas, nesses últimos oito anos, com projetos e ações nas áreas da saúde, meio ambiente, educação, assistência social, esporte, lazer, cultura, entre tantas outras, assegurando a promoção de mudanças significativas na qualidade de vida dessas pessoas.