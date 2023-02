3ª FENCOOP irá discutir a diversidade do negócio cooperativo

A principal vitrine do cooperativismo no estado do Pará já está com a sua terceira edição confirmada. A Feira de Negócios do Cooperativismo será entre os dias 26, 27 e 28 de abril, na Estação das Docas, com entrada franca. Com o tema “Diversidade no Negócio Cooperativo”, além da exposição de produtos e de serviços das cooperativas de todo o estado, a novidade será a realização do 1º Workshop Nacional das Cooperativas de Consumo da Construção Civil, o 1° Encontro de Jovens Cooperativistas e o 1° Encontro de Mulheres Cooperativistas.

O Sistema OCB Pará, realizador do evento, prospecta que nestes três dias mais de 20 mil pessoas visitem a FENCOOP, garantindo uma maior visibilidade do segmento e divulgação dos serviços e produtos.

A programação visa promover, fomentar e evidenciar o modelo cooperativista no estado do Pará (Divulgação Sistema OCB/PA)

Além de um espaço ampliado com 50 estantes para a exposição, a feira trará apresentações culturais, seminários, encontros, workshops e rodadas de negócios constantes entre potenciais compradores e as cooperativas, intermediadas por empresa especializada.

Dentro da FENCOOP irá acontecer o maior ato democrático de uma cooperativa, a Assembleia Geral Ordinária (AGO) do Sistema OCB/PA, oportunidade para levantar pautas, para prestação de contas, exibir dados importantes e uma ótima oportunidade para mostrar o trabalho que está sendo desenvolvido e realizado pela entidade.

“O nosso principal objetivo é apresentar o modelo de negócio cooperativista à sociedade paraense, com os seus benefícios e as suas singularidades. Também apresentamos quais as cooperativas vinculadas a nossa entidade, os produtos comercializados e os serviços disponibilizados à população”, conta Ernandes Raiol, presidente do Sistema OCB/PA.

Programação

A programação da FENCOOP é voltada para promover, fomentar e evidenciar o modelo cooperativista, para que possa ser reconhecido pela sociedade paraense e percebam a influência positiva que o cooperativismo possui sobre a economia estadual, justamente mostrando a Diversidade do Negócio Cooperativista.

Cada dia de evento terá uma programação diferente para que todos possam conhecer cada detalhe do cooperativismo, desde seminários à workshop. A exposição dos produtos e serviços das cooperativas, que irá acontecer todos os dias, de 15h às 22h.

Confira a programação completa:

Dia 26, quarta-feira

14h – AGO do Sistema OCB/PA

15h – Exposição dos produtos e serviços das cooperativas

17h – Cerimônia de Abertura

20h – Apresentação Cultural

Dia 27, quinta-feira

15h - Exposição dos produtos e serviços das cooperativas

15h - Seminário de Negócios em Redes Cooperativistas

16h - Visita guiada de negócios

18h - FENCOOP Digital

20h - Apresentação Cultural

Dia 28, sexta-feira

09h - 1º Workshop Nacional das Cooperativas de Consumo da Construção Civil

15h - Exposição dos produtos e serviços das cooperativas

15h - 1º Encontro de Jovens Cooperativistas

16h - Visita guiada de negócios

16h - 1º Encontro de Mulheres Cooperativistas

18h - FENCOOP Digital

20h - Apresentação Cultural

Serviço:

Feira de Negócios do Cooperativismo

Data: 26 a 28 de abril

Local: Estação das Docas - Av. Mal. Hermes, S/N - Campina, Belém

Entrada Gratuita