Colégio Batista completa 75 anos em Santarém

A cooperativa educacional COOPSÓSTENES comemora, parceira do Sistema OCB/ PA, nesta quarta-feira (1), 75 anos de existência contribuindo na formação de crianças e adolescentes no município de Santarém. A direção garante que o segredo do sucesso está na força da cooperação, que faz com que o Colégio Batista se mantenha por mais de sete décadas.

A instituição é um dos colégios mais tradicionais da cidade e reconhecido pelo alto índice de desempenho dos seus alunos nos principais vestibulares do país e no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Hoje, o sistema educacional conta com 38 professores cooperados e 16 funcionários.

VEJA MAIS

Em 2022, o Colégio adotou a cultura bilíngue que agora faz parte do componente curricular da instituição, além de contar com disciplinas inovadoras como o Mind Maker, que ensina alunos a resolverem problemas através da robótica, engenharia e informática.

A cooperativa oferece os serviços educacionais do maternal ao ensino médio. Conta com 630 alunos e já com prospecção de ampliar a estrutura para ofertar mais vagas e atender a demanda da população santarena. São 27 aulas, tendo diferenciais como o atendimento a crianças com deficiência com profissionais capacitados na área da educação especial, além de karatê e balé.

" A cooperativa COOPSÓSTENES agradece ao empenho e a dedicação de cada professor cooperado e de cada pai e aluno que acreditam no potencial da cooperativa em formar, não somente alunos preparados para serem aprovados no vestibular, mas cidadãos que contribuem para um sociedade melhor com base nos princípios do cooperativismo", afirmou Carmelita, presidente da cooperativa.