3.600 famílias foram atingidas pelas enchentes, em Marabá; Estado realiza atendimentos às vítimas

Uma força-tarefa feita pelas secretarias do estado já realizou 920 atendimentos aos atingidos pelas enchentes. Nesta segunda-feira (27), um relatório publicado pela Defesa Civil Estadual informou que o nível do Rio Tocantins está diminuindo e passou de 11,92 para 11,86 metros, acima do nível normal. Na região, há 14 pontos de alagamentos em Marabá, com 3.600 famílias atingidas e que continuam desabrigadas.

As famílias vítimas das cheias do rio Tocantins, da cidade de Marabá, sudeste paraense, receberam auxílio das equipes da Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac), Secretaria de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster), Polícia Civil e Corpo de Bombeiros.

“Foi montado um ponto estratégico de ajuda no Grupamento do Corpo de Bombeiro de Marabá. Então, com o apoio da Defesa Civil Estadual, as pessoas que estão em abrigos são levadas de ônibus para esse local de atendimento”, informou Bruno Brasil, coordenador do projeto TerPaz Itinerante da Seac.

VEJA MAIS:

Equipes do Governo do Estado estão mobilizadas desde a última quarta-feira (22), ofertando serviços de emissão de RG, encaminhamento para certidão de nascimento e óbito, atendimento e apoio assistencial, além da entrega alimentos, kits de higiene e também orientação para cadastro de benefícios sociais, como o Programa Recomeçar, onde cada família pode receber um salário mínimo para garantir a aquisição de bens e materiais perdidos.

O prazo para garantir o atendimento é até amanhã (28). O serviço está sendo realizado no 5° Grupamento de Bombeiro Militar de Marabá (5° GBM), localizado na rodovia Transamazônica, no bairro Cidade Nova. A distribuição de senhas é realizada das 7h30 às 12h e o atendimento à população segue até às 18h. "Mobilizamos todo o sistema que faz parte da Secretaria de Cidadania, junto aos órgãos parceiros, para que a gente pudesse prestar esse atendimento da melhor forma possível”, informou o secretário de Cidadania, Igor Normando.

SERVIÇO

Local: 5º Grupamento de Bombeiro Militar de Marabá (5º GBM)

Endereço: Rodovia Transamazônica, Km 01, Bairro Cidade Nova.

Horário: A distribuição de senhas é realizada das 7h30 às 12h e o atendimento à população segue até às 18h.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)