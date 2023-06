21ª edição do torneio de 'Gaymada' é realizada nesta quinta-feira, em Ananindeua

A 21ª edição da “Gaymada Ananindeua 2023” é realizada nesta quinta-feira (8), feriado de Corpus Christi, na praça da Cidade Nova 6, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. O evento é realizado pela associação O Sol Nasce Para Todos e conta com apoio da Prefeitura de Ananindeua.

Este ano, a competição tem como tema “O amor venceu seu preconceito, porque agora é crime”. A programação inclui performances de drag queens, premiações do Mister Gaymada e Jogão de Gaymada e atrações musicais com Junior Batidão e DJ Rafael Guerreiro, com apresentação de Shaula Vegas, Barbara Pastana e Jairo Santos.

“[A ‘gaymada’] existe há 21 anos no feriado de Corpus Christi. Começamos como uma brincadeira entre amigos. Esse tema representa força, garra e resistência contra a homofobia, o racismo e toda a forma de preconceito”, explica Sergino Bezerra, um dos organizadores da “Gaymada”.

A programação inicia na tarde desta quinta (8), a partir das 12h e vai até às 23h, na praça da Cidade Nova 6, na SN 21. Mais informações: (91) 98764-5189.