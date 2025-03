11ª Caminhada Down será realizada no próximo domingo (23)

No próximo domingo (23), Belém será palco da 11ª Caminhada Down, evento que visa disseminar informação sobre a trissomia 21 (T21), conhecida como Síndrome de Down. A caminhada ocorrerá das 08h às 13h, na Praça Batista Campos, reunindo pessoas com Down, familiares, pesquisadores e ativistas. A iniciativa é organizada pelo Núcleo Amazônico de Acessibilidade, Inclusão e Tecnologia (Acessar), da Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra), com apoio de diversas instituições.

Tema e atividades da Caminhada Down 2024

Com o tema "Suporte a quem precisa e todos juntos pela inclusão: seja rede de apoio!", a caminhada contará com serviços como emissão de documentos e ações de saúde. Escolas, ONGs e órgãos especializados também apresentarão trabalhos voltados ao atendimento de pessoas com deficiência.

O Dia Internacional da Síndrome de Down, celebrado em 21 de março, é reconhecido pela ONU desde 2012. A data reforça a necessidade de inclusão e combate ao capacitismo.

Importância da inclusão e desafios enfrentados

A professora Andrea Miranda, coordenadora do Núcleo Acessar Ufra, destaca que o evento é uma oportunidade para a sociedade conhecer instituições e serviços voltados às pessoas com T21. "Ainda há uma visão errada de que pessoas com deficiência intelectual não conseguem aprender. O que falta são metodologias adequadas e profissionais capacitados", explica.

A Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down estima que, no Brasil, 1 a cada 700 nascimentos seja de uma pessoa com T21, totalizando aproximadamente 300 mil pessoas.

Projetos de inclusão e protagonismo

Romeu Neto, que possui T21, participará do evento. Formado em Turismo e Hotelaria, ele é Guia Oficial da Ufra e lidera o projeto Escola de Guias da Amazônia (EGA), que promove a inserção de pessoas com deficiência no turismo.

O Núcleo Acessar Ufra, criado em 2011, também desenvolve projetos como:

Down Norte : capacita autodefensores, ensinando direitos e deveres para garantir maior autonomia;

: capacita autodefensores, ensinando direitos e deveres para garantir maior autonomia; Contando Histórias: promove relatos de vida de pessoas com T21, transformando-os em exposições acessíveis com QR code, braile, Libras e audiodescrição.

Interessados em conhecer mais sobre os serviços do Acessar Ufra podem acessar o Instagram @nucleo_acessar_ufra ou enviar um e-mail para acessar@ufra.edu.br.