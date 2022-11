Oração para ter um feriado abençoado

A chegada de um feriado pode significar um momento de descanso e paz entre as famílias. Para isso, veja orações que a Redação Integrada de O Liberal selecionou para lhe auxiliar neste momento de prece e ajudar a se conectar com Deus. Confira:

Oração para ter um dia abençoado

“Pela manhã ouvirás a minha voz ó Senhor

Pai Celestial, venho a Ti agradecer por este novo dia.

Obrigado pela noite que passou, pelo sono tranquilo e reparador.

Nesta manhã quero louvar Teu nome e pedir que a cada minuto, lembre-me que minha vida é muito preciosa e que o dia de hoje Tu me deste para que eu me realize e seja feliz.

Preenche-me com Teu amor e Tua sabedoria.

Abençoa meu lar e meu trabalho.

Que nesta manhã eu tenha bons pensamentos, fale boas palavras, seja bem-sucedido em minhas ações e aprenda a fazer a Tua vontade.

Entrego esta manhã em tuas mãos.

Sei que estarei bem.

Obrigado, Senhor.

Amém.”

Oração para abençoar e receber graça no dia

“Senhor, neste momento esvazio-me de mim para que o Senhor faça morada em meu ser. O meu corpo é templo do Teu espírito e eu clamo pelo derramar da Tua graça sobre mim neste dia. Sonda o meu coração e acalma o meu pensar em momentos de angústia. Entrego-Te todo o medo e a ansiedade, pois tudo está nas Tuas mãos.

Tudo o que Tu fazes é perfeito e eu sou grata pelo Teu agir na minha vida. Vem, Jesus, toma conta de mim neste dia. Eu sei que o choro pode durar uma noite, mas que a alegria vem pela manhã, então faça com que o momento de sorrir chegue agora! Abençoa o meu andar, o meu falar, o meu pensar e derrama o Teu Espírito sobre a minha vida. Tu dissestes: “Todo o que pede, recebe; e todo o que busca, acha!”, então oro, te busco com todas as minhas forças e te peço que incline os teus ouvidos ao meu clamor.

Supre as minhas necessidades e derrama graça em abundância para que eu beba cada vez mais a água da vida. Contigo tudo posso, porque Tu és o Criador do mundo que me fortalece. Com a fé que tenho em Ti, sei que posso mover montanhas! Tu és o meu Salvador, eu Te amo!”

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)