Oração para começar a quarta-feira com fé

O meio da semana pode ser cansativo para muitas pessoas, mas as orações selecionadas pela Redação Integrada de O Liberal podem lhe auxiliar no momento de prece e a pedir forças a Deus, para que seus planos consigam ser concluídos com fé e tranquilidade. Confira:

Oração da manhã de quarta-feira

“Jesus Cristo, filho de Deus, mais um dia da semana se anuncia perante mim. Abençoa-me para que este dia seja em sua consagração, vós, que fostes a encarnação de Deus. Por meio de ti foram criadas todas as coisas, por meio de ti seja revelado a todos, o amor infinito de Deus e efetuada a salvação da humanidade.

Por isso mesmo, as graças sejam dadas. Que por seus milagres sejam manifestados o poder de Deus mais uma vez e, que possa abençoar a mim e a minha família. Consagre a todos, Jesus Cristo, neste dia.Tu que sofrestes e morrestes voluntariamente na cruz por nossos pecados e, em nosso lugar, foi ressuscitado dentre os mortos e ascendeu para ministrar no santuário celestial em nosso favor. Virá outra vez, em glória, para o livramento final de seu povo e a restauração de todas as coisas. Amém”.

Oração da Quarta-Feira

"Senhor, entrego a ti essa manhã, minha vida e meus projetos. Antecipo meus agradecimentos, pois a Tua mão santa tem me sustentado até hoje, Teu amor tem me alimentado e Tua compaixão tem me livrado de todo mal e eu, humildemente me prosto diante de Ti e agradeço de todo coração.

Senhor, me ensina o valor da fé, que quaisquer problemas, dificuldades e obstáculos encontrados ao longo da jornada, sejam apenas degraus de sabedoria e amadurecimento a serem avançados e superados. Que o Senhor esteja comigo em cada hora do dia e se por algum momento eu perder o ânimo, ajuda-me Senhor a lembrar da Tua palavra sagrada: Esforçai-vos e tende bom ânimo pois o Senhor é contigo. Assim eu oro e agradeço. Amém!!!"

Oração da noite de quarta-feira

“Meu Pai, agora que as vozes silenciaram e os clamores se apagaram, aqui ao pé da cama minha alma se eleva a Ti para dizer: creio em Ti, espero em Ti, amo-te com todas as minhas forças. Glória a Ti, Senhor.

Deposito em tuas mãos a fadiga e a luta, as alegrias e desencantos deste dia que ficou para trás. Se os nervos me traíram, se os impulsos egoístas me dominaram, se dei lugar ao rancor ou à tristeza, perdão, Senhor! Tem piedade de mim.

Se fui infiel, se pronunciei palavras vãs, se me deixei levar pela impaciência, se fui um espinho para alguém, perdão Senhor! Nesta noite, não quero me entregar ao sono sem sentir sobre a minha alma a segurança de tua misericórdia, tua doce misericórdia inteiramente gratuita, Senhor.

Eu te agradeço meu Pai, porque foste a sombra fresca que me cobriu durante todo este dia. Eu te agradeço porque- invisível, carinhoso, envolvente – cuidaste de mim como uma mãe, em todas estas horas.

Senhor, ao redor de mim tudo já é silêncio e calma. Envia o anjo da paz a esta casa. Relaxa meus nervos, sossega o meu espírito, solta as minhas tensões, inunda meu ser de silêncio e de serenidade.

Vela por mim, Pai querido, enquanto eu me entrego confiante ao sono como uma criança que dorme feliz em teus braços. Em teu nome, Senhor, descansarei tranquilo. Assim seja.”

