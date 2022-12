Oração da Nossa Senhora de Guadalupe para interceder pelas mulheres grávidas

Nossa Senhora de Guadalupe é comemorada pela Igreja Católica no dia 12 de dezembro. A data faz referência ao evento ocorrido em 1531, quando ela apareceu ao indígena Juan Diego, de 57 anos. Ele rezava pela saúde de um tio e, milagrosamente, teve a visão de uma mulher utilizando um manto. "Juan Diego, não deixe o seu coração perturbado. Eu não estou aqui? Não temas esta enfermidade ou angústia. Eu não sou sua Mãe? Você não está sob minha proteção?", dizia ela.

O grande milagre desta santa é a sua própria imagem, que foi vista no manto do indígena. O tecido já existe há mais de quatro séculos e meio. Para celebrar este legado, confira as orações que a Redação Integrada de O Liberal selecionou para lhe auxiliar no momento de prece. Confira:

Oração a Nossa Senhora de Guadalupe

"Perfeita, sempre Virgem Santa Maria, Mãe do Verdadeiro Deus, por quem se vive.

Tu que na verdade és nossa Mãe Compassiva, te buscamos e te clamamos.

Escuta com piedade nosso pranto, nossas tristezas.

Cura nossas penas, nossas misérias e dores.

Tu que és nossa doce e amorosa Mãe, acolhe-nos no aconchego do teu manto, no carinho de teus braços.

Que nada nos aflija nem perturbe nosso coração.

Mostra-nos e manifesta-nos a teu amado Filho, para que Nele e com Ele encontremos nossa salvação e a salvação do mundo.

Santíssima Virgem Maria de Guadalupe, Faz-nos mensageiros teus, mensageiros da Palavra e da vontade de Deus.

Amém."

Louvor à santa

"Virgem Santíssima, Nossa Senhora de Guadalupe! Nós vos pedimos, ó Mãe do céu, abençoai e protegei os povos da América Latina para que todos nós, envolvidos pelo vosso carinho maternal, nos sintamos mais perto de Deus, nosso pai comum. Nossa Senhora de Guadalupe, abençoados por vós, e amparados por vosso divino Filho Jesus, teremos força para alcançar a nossa libertação.

Nos libertaremos da superstição, dos vícios, dos pecados e também da injustiça e da opressão que sofremos da parte dos prepotentes que exploram e dominam os seus semelhantes. Ó Mãe de Jesus, nosso salvador, atendei benigna a nossa oração. Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira da América Latina, rogai por nós. Amém."

