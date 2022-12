Oração a Nossa Senhora de Loreto para protegeção do lar

Celebrada no dia 10 de dezembro, Nossa Senhora de Loreto tem a devoção ligada ao lar que Maria viveu quando o Anjo anunciou que ela estava grávida do Espírito Santo. Surpreendente, a casa foi transportada de Nazaré para Dalmácia, em 1291. Poucos anos depois, a casa surgiu em Recanati, na Itália, onde está até hoje.

Cristãos afirmam que a residência foi transportada pelo ar, por anjos. Por isso, esta santa é considerada a padroeira dos aviadores, da aviação, dos aeroviários, dos viajantes, dos construtores e trabalhadores da construção civil e intercessora pelos lares. Confira a oração que a Redação Integrada de O Liberal selecionou para lhe auxiliar no momento de prece. Confira:

Oração a Nossa Senhora de Loreto

"Ó virgem imaculada, é com viva fé que meditamos nos grandes mistérios que se realizam nesta tua casa de Nazaré, tão pobrezinha, transportada pelos anjos para as colinas de Loreto.

Entre estas sagradas paredes, onde Tu foste concebida sem pecado, e adolescente vivestes da oração e do amor, o anjo te saudou chamando-te Cheia de Graça.

Tu, respondestes com as milagrosas palavras que abriram o Céu e fizeram descer o Salvador do mundo. Junto a São José, na contemplação da palavra encarnada, na humildade e no trabalho, aqui serviste o Senhor, preparando o teu espírito para o grande sacrifício; com teu filho, terias oferecido no Calvário, a ti mesma, para se transformar em Mãe de todos os homens, remidos pelo sangue de Jesus.

Depois de termos vivido em nossas casas na graça de Deus, como Tu o fizeste na sua, longe do pecado, obedientes à lei e a vontade divina, concede-nos ó Maria, que possamos um dia, morar na casa do Senhor, contigo, por toda a eternidade. Nossa Senhora de Loreto, rogai por nós. Amém."

Oração à Padroeira dos aviadores

"Ó Maria, Rainha do Céu, gloriosa padroeira da aviação, ergue-se até vós nossa súplica. Somos pilotos e aviadores do mundo inteiro, e, arrojado aos caminhos do espaço, unindo em locos de solidariedade as nações e os continentes, queremos ser instrumentos vigilantes e responsáveis da paz e do progresso para nossas Pátrias.

Em vós depositamos nossa confiança.Sabemos a quantos perigos se expõe a nossa vida. Por isso, velai por nós, Mãe piedosa durante os nossos vôos. Protegei-nos do árduo dever cotidiano, inspirai-nos os vigorosos pensamentos da virtude e fazei com que nos mantenhamos fiéis aos nossos compromissos de homens e de cristãos. Reacendei em nossos corações o anelo dos bens celestiais, vós que sois a Porta do Céu, e guiai-nos agora e sempre nas asas da fé, da esperança e do amor. Amém."

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)