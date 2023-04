Projeto 'Sorrisos dos Rios' promove serviços de saúde às comunidades ribeirinhas

Comunidades ribeirinhas ainda sofrem com isolamento econômico e social, convivendo com a falta de acesso a políticas de saúde pública. Pensando nisso, o projeto social "Sorrisos dos Rios" reúne profissionais e acadêmicos da área de saúde para promover atendimento médico e odontológico para as famílias que vivem às margens dos rios.

A inicitiava surgiu em 2016, pela odontopediatra Roberta Ruffeil que, ainda na faculdade, decidiu levar serviços e qualidade de vida às comunidades em situação de vulnerabilidade. "Eu queria unir o atendimento e fazer algo pela população, sempre pensei que nosso trabalho precisa ser devolvido para a sociedade", disse.

Toda ação é feita em uma nova comunidade ribeirinha, mais de 2 mil pessoas já foram beneficiadas pelo projeto. Mesmo durante a pandemia da Covid-19, o Sorrisos do Rio não parou de ajudar, realizando atendimentos em domicilio e entregando de mais de 300 cestas básicas.

"Durante o lockdown, fomos entregar cestas básicas na casa de um senhor cego que morava sozinho, que nos contou que estava há dois dias sem comer. Ali eu percebi o quanto nosso projeto era necessário naquele momento", lembra a dentista.

Atendimentos odontológicos são os principais serviços oferecidos pelo projeto (Divulgação)

O alcance dessa população que vive às margens dos rios ainda é um desafio para o acesso ao Sistema Único de Saúde (SUS), até para as comunidades mais próximas dos centros. Serviços odontológicos são ainda mais inviabilizados, muitos ribeirinhos nunca foram ao dentista, por isso a promoção da saúde bucal é um dos focos do projeto.

Embora tenha começado somente no ano passado, o atendimento odontológico é considerado um dos mais importantes, geralmente tem alta demanda para procedimentos de extração e restauração. "Claro que a gente não consegue atender uma quantidade muito grande, mas cerca de 15 pacientes conseguem ser atendidos", disse Roberta.

Profissionais e acadêmicos da área da saúde trabalham para promover e estimular a saúde nas comunidades. (Reprodução/Whatsapp)

O cadastro para receber o atendimento é feito na hora, das 8h às 10h. O paciente recebe uma ficha para passar pela triagem e aguardar o suporte médico. Exames e atendiemntos direcionados que não podem ser realizados na hora da ação, são encaminhados para instituições ou alguma Unidade Básica de Saúde (UBS) da capital até solucionar o problema.

Para aqueles que querem fazer parte desta iniciativa, é necessário passar por um processo seletivo, realizado semestralmente com estudantes dos cursos de Medicina, Odonto, Enfermagem e Nutrição. O projeto também abre vagas para convidados que tenham interesse em acompanhar as ações.

Como ajudar o Sorrisos dos Rios

Atualmente, o projeto precisa arrecadar recursos para fazer a construção de sua primeira sede. "Nosso objetivo é conseguir fornecer um atendimento odontológico efetivo e contínuo, para que as pessoas possam nos encontrar sempre, não só uma vez ao mês", concluiu.

O Sorrisos dos Rios conta também com as doações de itens de higiene (escova, creme dental, fio dental, sabonete, absorvente) e medicamentos essenciais, atráves de pontos de encontros divulgados nas redes sociais durante campanhas de arrecadação. Doações em dinheiro podem ser feitas via Pix, pela chave (91) 98334-5171. Mais informações podem ser obtidas no Instagram do projeto.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com